Gioia immensa per Boris Johnson, è diventato papà: la notizia è stata annunciata poco fa, una gioia immensa

È un giorno speciale per il primo ministro inglese: la moglie Carrie ha dato alla luce la loro secondogenita. L’annuncio è arrivato poco fa. Gioia immensa per la coppia. Dopo il periodo difficile vissuto dal suo paese, Johnson può tornare finalmente a sorridere.

Boris Jonhson è diventato papà

Il primo ministro inglese Boris Johnson è diventato papà. Sua moglie, Carrie Symonds, ha dato alla luce la sua secondogenita in un ospedale di Londra. L’annuncio è arrivato questa mattina attraverso una nota rilasciata dalla portavoce della coppia: “Sia madre che figlia stanno molto bene. La coppia vorrebbe ringraziare il brillante team del reparto maternità del SSN per tutte le loro cure e il supporto”.

Una notizia bellissima, una gioia immensa per Johnson, che finalmente, dopo un periodo difficile per lui e per il suo paese, può tornare a sorridere. L’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso luglio, quando la moglie del premier britannico aveva comunicato la lieta notizia su Instagram.

La vita privata di Boris Johnson

Johnson è figlio del politico e scrittore Stanley Johnson. Il primo ministro inglese si è sposato tre volte ed ha sei figli. Il primo matrimonio ha avuto luogo nel 1987 con Allegra Mostyn-Owen, figlia dello storico dell’arte William Mostyn-Owen e della scrittrice italiana Gaia Servadio.

Dopo lo scioglimento del matrimonio, nel 1993 si è risposato con Marina Wheeler, avvocato e figlia del giornalista Charles Wheeler e di una donna indiana sikh, Dip Singh. Da questo matrimonio sono nati quattro figli: due femmine, Lara e Cassia, e due maschi, Milo e Theodore. Il quinto figlio di Johnson è nato nel 2009 da una relazione extraconiugale con la consulente d’arte Helen MacIntyre.

Dopo la separazione da Marina Wheeler, Johnson si è legato sentimentalmente a Carrie Symonds, più giovane di ventiquattro anni. La donna è l’ex responsabile della strategia e della comunicazione dei Tories. I due sono convolati a nozze il 29 maggio 2021 con cerimonia privata. La coppia ha due figli.