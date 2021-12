Bruno Vespa, brutta disavventura con la moglie: attimi di panico

Brutta disavventura per Bruno Vespa, il conduttore ha vissuto attimi di panico con la moglie: ecco cos’è successo

Un momento terribile: è durato pochi secondi, ma probabilmente saranno stati i più lunghi della sua vita. Un momento che il famoso conduttore non dimenticherà mai. E nemmeno la moglie, che era lì con lui. Siete curiosi di sapere cos’è successo? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Brutta disavventura per Bruno Vespa

Bruno Paolo Vespa è uno dei conduttori televisivi più famosi in Italia, nonché giornalista, autore televisivo e saggista. È stato direttore del TG1 ed è ideatore e conduttore del programma televisivo “Porta a Porta“, trasmesso su Rai 1 dal 1996.

Vespa è sposato dal 1975 con il magistrato Augusta Iannini, già capo dell’ufficio legislativo del Ministero della giustizia e già membro dell’Autorità Garante della Privacy. La coppia ha avuto due figli: Federico, giornalista di RTL 102.5, e Alessandro, avvocato d’affari.

Di recente, il famoso giornalista e conduttore è stato protagonista di una brutta disavventura. Insieme alla moglie ha vissuto attimi di panico, poi fortunatamente tutto è andato bene. È durato pochi secondi, ma sono stati i più lunghi della vita del conduttore di “Porta a Porta”.

I due coniugi si sono ritrovati bloccati all’interno dell’ascensore dell’hotel Entreprise di Corso Sempione a Milano, dove hanno alloggiato alla vigilia della Prima alla Scala. Per liberare il giornalista e la moglie è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Intercettato dall’Ansa, il conduttore di “Porta a Porta” ha commentato: “C’è di peggio”, sfoggiando la sua classica ironica.

Vespa è legato alla moglie da tantissimi anni. I due vivono la loro storia d’amore in forma privata, senza apparire in televisione o sulle copertine di gossip. In una recente intervista, però, Augusta Iannini descrisse il segreto del loro legame così profondo: “Una vita ricca di passioni e interessi anche diversi. A me piace camminare e adoro la montagna, lui preferisce andare in barca. Bruno ama la lirica, io di più il cinema. Così non ci annoiamo mai”.