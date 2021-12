Ecco le decorazioni ‘tartan’: l’albero di Natale di Valentina Ferragni sorprende tutti, l’avete già visto?

Ci siamo! Ormai manca sempre di meno al Natale e tutte le case sono già state addobbate per il periodo più bello dell’anno. C’è chi fa l’albero dopo l’8 dicembre e chi invece dà il via alle decorazioni già a Novembre; quel che è certo è che nessuno resiste alla magia del Natale. E, in questo periodo, Instagram è una vera e propria carrellata di alberi di Natale: i vip non hanno perso tempo a condividere le loro decorazioni con i followers, a cui hanno mostrato cosa hanno scelto per queste festività. Avete dato un’occhiata alla casa di Valentina Ferragni?

La più piccola di casa Ferragni ha scelto degli addobbi davvero particolari per il suo albero di Natale, che ha incantato tutti. Se non lo avete ancora visto siete nel posto giusto!

L’albero di Natale di Valentina Ferragni vi lascerà senza parole: rosso, verde e tartan per una scelta super ecologica

Anche a casa Ferragni – Vezil è arrivato il Natale. La sorella minore di Chiara Ferragni e il suo fidanzato Luca Vezil hanno mostrato a tutti il loro albero di Natale, che hanno preparato già da diversi giorni! La loro è stata una scelta super sostenibile: la coppia non ha deciso di acquistare l’albero, ma di noleggiarlo, così come le decorazioni e gli addobbi.

Decorazioni dai colori rosso, verde, oro e tartan, una fantasia perfetta per il periodo natalizio: il dettaglio ha fatto impazzire i fan. La coppia si è affidata quindi a Emporio Turate per noleggiare tutto ciò che desideravano per questo Natale. A contornare l’albero alti dolcissimi dettagli, come l’enorme peluche e tante scatole naturalmente con fantasia tartan. Insomma un’atmosfera magica a casa ‘Vezagni’, date un’occhiata:

Eh si, colori e fantasie che si sposano alla perfezione sull’albero di Valentina e Luca. E con loro non può mancare l’inseparabile bulldog francese Pablo, pronto per la foto di famiglia. Non sono bellissimi?