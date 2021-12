L’ex gieffina si racconta alle pagine di Chi e spiega come dopo anni il suo matrimonio è giunto al termine, l’ha rivelato solo ora!

L’ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi a sorpresa annuncia la fine del suo matrimonio con l’uomo che l’ha resa mamma di due bambini. A distanza di un anno dalle presunte voci sulla loro crisi, rivela che il loro matrimonio si è sgretolato.

La bella siciliana ha spiegato che questa situazione si protrae da quasi due anni, e che lo stress insieme agli haters aveva fortemente minato la sua salute psicologica, arrivando a pesare 47 kg. L’ex gieffina inoltre, non perde tempo e spiega che la pacifica separazione dei due coniugi ha permesso ai due figli di vivere in maniera più tranquilla possibile questa situazione. Guardando al futuro la donna non vede assolutamente un nuovo amore. “No, la storia più importante l’ho avuta con il padre dei miei figli e poi ho una considerazione troppo bassa dell’uomo di oggi. Non sono pronta a ricredermi e non accetto miracoli”.

Il suo matrimonio è giunto al termine: l’ex gieffina l’ha rivelato solo ora

Stiamo parlando dell’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa, che ha poi partecipato anche all’Isola dei famosi. Ha proseguito la sua carriera come attrice e donna di spettacolo. Si è sposata con suo marito, l’avvocato Guido Bellitti nel 2010 e poi hanno avuto i loro due splendidi figli Andrea Renato e Gabriele. A quanto pare però, la loro storia d’amore è giunta veramente al termine.

Durante un’intervista con Chi Magazine, Marina La Rosa rivela che erano ormai due anni che il loro rapporto vacillava e spiega “Ero arrivata a 47 chili e lì mi sono detta basta“. Ma la parte più difficile è stata pensare di dover mettere un punto alla storia con chi aveva immaginato un lungo futuro insieme. Marina La Rosa si fa forza e riflette a cuore aperto “la vera tragedia sarebbe stata continuare a vivere nella maniera sbagliata, sia per noi, sia per i nostri figli”. Anche se questo cambiamento ha portato molta sofferenza all’ex gieffina, va avanti per la sua strada.

“La solitudine è l’attitudine al sole e io, mai come oggi, ho un sole dentro e fuori, rivolto ai miei figli e agli amici”. Marina La Rosa conclude così la sua intervista a cuore aperto.