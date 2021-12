Il noto cantante è diventato papà per la terza volta, che gioia immensa! Non trattiene la sua felicità.

Fiocco rosa per il noto cantante che è già padre di due bambini avuti da altre donne. L’annuncio è stato fatto dal diretto interessato proprio sui suoi profili social, che gioia!

Il cantante ha ritrovato l’amore con la sua attuale compagna di 20 anni meno di lui, che gli ha dato la gioia di diventare papà per la terza volta. L’ha definita “magica” nel suo dolcissimo messaggio per annunciare la nascita della bimba. Il nome della neonata è veramente particolare, si chiama Yelaiah e probabilmente è stato scelto per celebrare le origini messicane della sua mamma. “Che vita meravigliosa questa che mi sorprende ogni volta in modi così diversi e unici. Grazie vita”. Così scrive sotto alla prima foto con la bambina, che tiene stretta tra le sua braccia.

Noto cantante è papà per la terza volta, che gioia immensa!

Il neo papà è Francesco Sarcina, il noto frontman della band milanese Vibrazioni. Il cantante ha avuto già due bimbi, Nina di 6 anni avuta con l’ex Clizia Incorvaia, e Tobia di 14 avuto da una sua relazione precedente. L’attuale compagna di Sarcina a quanto pare è la bellissima messicana di 25 anni Nayra Garibo. A quanto pare i neo genitori si sarebbero conosciuti in Messico ed è scattato immediatamente un colpo di fulmine, tant’è che Nayra avrebbe deciso di trasferirsi in Italia poco dopo per stare vicina al suo amore.

Grazie al legame con la nuova compagna, il cantante delle Vibrazioni avrebbe ritrovato la fiducia nel rapporto di coppia, messo duramente alla prova dalle sue relazioni precedenti, specialmente quello con l’ex gieffinza Clizia, che attualmente aspetta un figlio dal suo compagno Paolo Ciavarro. Il cantante ha pubblicato come post Instagram la foto in bianco e nero abbracciato alla sua Yelaiah, scrivendo “E ancora una volta la vita mi sorprende, così, in un abbraccio intenso e caldo. Benvenuta mia dolce Yelaiah. Il tuo papà è qui, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica”.

Ancora tantissime congratulazioni ai neo genitori, benvenuta nel mondo piccola Yelaiah!