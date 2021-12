Avete mai visto il padre di Elisa Isoardi? Scatto inedito: quanta dolcezza!

Elisa Isoardi è un personaggio televisivo amatissimo, ma voi avete mai visto suo padre? Sui social, spunta uno scatto inedito: quanta dolcezza tra loro!

È uno dei personaggi più amati della televisione italiana, Elisa Isoardi. Entrata a far parte di questo mondo quando era soltanto una ragazzina, la conduttrice ha saputo conquistare facilmente l’attenzione su di sé. Spontanea, genuina, semplice e super simpatica, la bella Isoardi ha catturato la scena. Ed ha riscosso un successo davvero impressionante.

Seppure da diverso tempo Elisa Isoardi non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo, la conduttrice non perde mai occasione di poter comunicare con i suoi sostenitori. E così, spesso e volentieri, si diletta a condividere post e video sul suo canale social ufficiale. È proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare un dolcissimo scatto di Elisa Isoardi in compagnia di suo padre. A tal proposito, voi l’avete mai visto? Mamma Irma la conosciamo benissimo ed anche lei, così come sua figlia, è diventata una star, ma cosa sappiamo del suo papà? Eccoli insieme: quanta dolcezza!

Elisa Isoardi, avete mai visto suo padre? Insieme sono splendidi

Elisa Isoardi è un personaggio amatissimo della televisione. Colonna portante di tantissimi programmi di successo, la splendida conduttrice vanta di un successo davvero assoluto. Nonostante questo, però, siamo sicuri che non tutti conoscono o hanno mai visto suo padre. Abbiamo ragione? Ebbene: se siete curiosi di sapere qualche cosa in più, questo è l’articolo che fa proprio al caso vostro.

Spulciando con attenzione il profilo Instagram di Elisa Isoardi, siamo riusciti a rintracciare uno scatto del tutto inedito tra lei e il suo dolce papà. Una foto del tutto semplicissima,vi anticipiamo, ma che d’altra parte sottolinea quanto il loro legame sia davvero speciale. Le sorprese non sono affatto finite qui. Oltre al forte sentimento che li lega, c’è anche una spiccata somiglianza che non sfugge affatto agli occhi attenti dei suoi followers. Bando alle ciance, eccoli insieme:

Diteci la verità: sono davvero splendidi insieme, vero? E, sia chiaro, non siamo assolutamente di parte. Piuttosto, a confermarcelo sono i tantissimi commenti di apprezzamento che sono giunti a corredo dello scatto.