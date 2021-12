E’ la figlia dell’amatissima attrice: la somiglianza è impressionante, sembrano gemelle

E’ la figlia dell’amatissima attrice, interprete di numerosi personaggi in film di successo: la somiglianza è impressionante, sembrano gemelle!

Uno scatto che non passa inosservato, perchè, come abbiamo riportato, è fotografata la figlia di una famosissima attrice. Madre e figlia sono due gocce d’acqua, tanto da sembrare due sorelle, se non addirittura gemelle.

La giovane ha quasi 22 anni ed è bellissima. Bionda e raggiante, occhi chiari, proprio come sua madre. Quest’ultima è famosissima, è un’attrice, produttrice cinematografica, produttrice televisiva e imprenditrice statunitense. All’età di 7 anni viene scelta come modella per uno spot TV, e questa prima esperienza la porta a prendere lezioni di recitazione. Esordisce al cinema nel 1991 nel film L’uomo della luna. Ma di chi stiamo parlando esattamente? Avete notato qualche somiglianza?

Giovane e bella, è la figlia dell’amatissima attrice: la somiglianza è impressionante

Bionda, carnagione chiara e occhi che incantano, è lei la figlia dell’amatissima attrice statunitense. L’avete riconosciuta? Sua madre ha una carriera alle spalle immensa, tanto da essere sicuramente una delle attrici più brave, belle e apprezzate a livello internazionale. Per caso, ricordate il film La rivincita delle donne? Ebbene, l’attrice è stata la protagonista, interpretando Elle Woods. Vi ricorda qualcuno?

Adesso, siamo sicuri, che avrete capito. La giovane fotografata in questo scatto è la figlia della bellissima e bravissima Reese Witherspoon, attrice, produttrice cinematografica e televisiva, e imprenditrice. Il suo nome è Ava Philippe, ed è nata dal primo matrimonio di Reese, con l’attore Ryan Philippe.

La coppia si è sposata nel 1999, e ha avuto due figli, Ava e Deacon Reese. Ha divorziato nel 2007. Nel 2011, l’attrice ha sposato l’agente Jim Toth e l’anno dopo sono diventati genitori di un bambino. Ava è la figlia dell’attrice nata dal primo matrimonio. In molti hanno notato l’incredibile somiglianza che c’è tra madre e figlia, tanto che, la giovane è stata descritta come la ‘figlia sosia’. Che dire, sono entrambe bellissime!