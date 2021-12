Soltanto qualche giorno fa ha festeggiato il compleanno ed ha condiviso questa foto in cui ha 7 anni, ma l’avete riconosciuta? È famosissima.

Soltanto qualche giorno fa, ha compiuto gli anni. E la famosissima attrice per festeggiarlo nei migliori dei modi, non ha perso occasione di poter condividere uno scatto di sé di quando era soltanto una bambina.

Leggi anche –> Qui era solo una bambina, oggi è un’attrice amatissima: nel suo ultimo film ci ha fatto ridere a crepapelle

“+40”, sono proprio queste le esatte parole che la famosissima attrice ha scritto a corredo di questo scatto da bambina. Un’immagine davvero semplicissima, sia chiaro. E che, soprattutto, descrive quanto l’amata interprete romana sia sempre stata una bambina gioiosa. E circondata dall’affetto delle persone a lei care. Quello che, invece, adesso vogliamo sapere da voi è: siete riusciti a riconoscerla? In questo scatto, facendoci due conti, sembrerebbe che l’attrice stia festeggiando i suoi sette anni. Di chi stiamo parlando, però, esattamente? Ad oggi, come dicevamo, è un volto amatissimo da tutto il pubblico italiano. Ed è stata la protagonista di tantissimi serie e film di successo. Senza considerare, inoltre, che proprio a quella a cui ha preso parte recentemente sta conquistando milioni e milioni di telespettatori. Vi siete già fatti un’idea? Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> La riconoscete? Era solo una bambina, oggi ad Amici ci conquista a passo di danza

In questa foto da bambina ha solo 7 anni, l’avete riconosciuta? È la famosa attrice

Attivissima sul suo canale social ufficiale e solita condividere ogni cosa col suo pubblico, l’amatissima attrice, proprio nel giorno del suo quarantasettesimo compleanno, non ha perso occasione di poter condividere una foto di sé di quando aveva soltanto 7 anni.

Leggi anche –> Questa bambina oggi è un’amata attrice: nella famosa serie ha portato in scena due personaggi diversi

Piccolissima, ma sempre con quella simpatia e genuinità che ancora adesso la contraddistingue da tutte le sue colleghe, l’attrice ha mostrato uno scatto inedito del passato. Ed ha letteralmente conquistato tutti per la sua dolcezza. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando esattamente? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, riconoscerla non è affatto impresa impossibile. Seppure siano passati 40 anni dalla foto, l’attrice è sempre bellissima, ma soprattutto identica al passato. In ogni caso, scopriamo insieme chi è:

Avete visto proprio bene, si! È proprio Claudia Pandolfi questa dolcissima bambina ad essere raffigurata in foto. Diteci la verità: voi l’avevate riconosciuta?