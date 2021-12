GF Vip, Alex Belli si è lasciato andare a delle parole davvero inaspettate con Davide Silvestri: la confessione lascia tutti di stucco.

Il rapporto che si è instaurato tra Alex Belli e Soleil è, spesso e volentieri, chiacchieratissimo! E, sia chiaro, non soltanto all’esterno della casa del Grande Fratello Vip, ma anche al suo interno! Sono davvero tantissimi i concorrenti, infatti, che si pongono due domande. E cercano di capire cosa si nasconde esattamente dietro a quella ‘chimica artistica’ di cui parla spesso l’attore.

È proprio questo l’argomento che Davide Silvestri, grande amico di Alex ma anche di Soleil, non ha potuto fare a meno di trattare col diretto interessato a bordo piscina. Lontano da orecchie indiscrete, i due giovanissimi attori si sono raccontati come mai prima d’ora. Ed, in particolare, il buon Belli si è lasciato andare a delle confessioni che fanno chiaramente comprendere la natura del suo rapporto con l’influencer, ma anche con l’ex attore di Vivere. “Mi potevo innamorate anche di te, e allora”, ha detto il buon Belli a Davide. Scopriamo insieme cos’è esattamente successo.

GF Vip, Alex Belli e Davide Silvestri: le parole spiazzano tutti, cos’è successo

“Mi sono innamorato di te perché….”, sono proprio queste le parole a cui, diversi alcuni giorni fa, Alex Belli si è lasciato andare nei confronti di Soleil tra le mura della casa del GF Vip. E che, com’è giusto che sia, hanno avuto un eco piuttosto impressionante. Ecco, ma cosa significa davvero? A cercare di fare luce, è stato proprio Davide Silvestri.

Alcune ore fa, in un momento di relax attorno alla piscina, i due amici hanno nuovamente parlato del legame che si è instaurato tra Soleil ed Alex. Sottolineato il fatto che tra l’attore di Centovetrine e l’influencer si sia instaurato un ottimo legame, lo stesso Belli non può fare a meno di dire quanto anche con il buon Silvestri si sia creato lo stesso rapporto. “Potevo innamorarmi anche di te, e allora”, ha detto Alex. Facendo, quindi, riferimento che il feeling instaurato con Soleil è stato fin troppo ingigantito.

Tra Alex Belli e Davide Silvestri sapevamo perfettamente che si fosse creato un ottimo rapporto, ma queste parole dell’attore ce ne danno ampia conferma.