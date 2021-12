GF Vip, Gianmaria scoppia improvvisamente in lacrime: non indovinereste mai il motivo; il crollo del concorrente.

Continua l’avventura dei vipponi nella casa più spiata della tv. E, dopo tanti giorni, non mancano momenti di sconforto per i concorrenti del GF Vip. Come quello vissuto da Gianmaria Antinolfi qualche ora fa: l’imprenditore napoletano si è lasciato andare ad un pianto liberatorio.

Un vero e proprio crollo per il concorrente, che in lacrime spiega il motivo della sua sofferenza. C’entra uno dei suoi coinquilini; scopriamo nei dettagli cosa è accaduto.

LEGGI ANCHE —–>GF Vip, “Sei di plastica”: scoppia una lite shock nella casa, è successo di tutto

GF Vip, Gianmaria Antinolfi scoppia in lacrime: c’entra il suo amico Aldo Montano

Momenti di grande sconforto per Gianmaria Antinolfi nella casa del GF Vip. L’imprenditore napoletano è scoppiato in lacrime sul divano: il motivo? Ha a che fare col suo più caro amico della casa, Aldo Montano. Si, perché al pensiero di restare in casa senza il campione olimpico, Gianmaria ha un vero e proprio crollo. Come sappiamo, il GF si prolungherà fino a marzo e non terminerà il 13 dicembre, come inizialmente stabilito. Alcuni concorrenti, però, potrebbero decidere quindi di abbandonare il programma e, tra questi, potrebbe esserci proprio Aldo.

Un brutto colpo per Gianmaria, che vorrei proseguire il percorso in casa con quello che è ormai diventato la sua spalla. “Non posso pensare di continuare senza Aldo“, spiega Antinolfi, supportato da Miriana ed altri amici. Lo stesso Aldo tranquillizza l’amico, invitandolo a godersi questa esperienza giorno per giorno e spiegando di non avere ancora la certezza di cosa succederà.

LEGGI ANCHE —–>GF Vip, Alex a Davide: “Mi potevo innamorare anche di te, e allora?”, l’attore lascia tutti senza parole

Aldo cambierà idea e deciderà di proseguire l’avventura al GF fino alla fine? Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire la decisione di tutti i concorrenti. Chi sceglierà di tornare a casa per le festività natalizie e chi invece resterà in gioco fino a Marzo? Con ogni probabilità, tutto sarà annunciato nel corso della diretta di lunedì, 13 dicembre.