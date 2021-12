Gf Vip, è successo dopo la puntata: Maria Monsè delusa dagli altri concorrenti, ha avuto una reazione inaspettata.

Lunedì è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. E’ uscita al televoto, Patrizia Pellegrino, entrata due settimane prima. Durante la diretta, Alfonso Signorini ha mostrato quanto successo nella puntata del venerdì, quando, Maria Monsè e Lucrezia, hanno avuto un forte scontro.

Nei giorni seguenti, però, Maria non si è sentita ben voluta dai suoi compagni di avventura. Agli altri concorrenti non è piaciuto il suo comportamento e non sono riusciti a trovare un punto di incontro. Durante la puntata di lunedì,l’attrice è stata nominata da quasi tutta la casa. Non ha preso bene questa nomination ed è crollata: “…se qualcuno mi dice qualcosa, in un momento che io magari ci ho messo tutto il cuore… cercavo di essere premurosa, anche con Sophie. Quando mi ha detto le mie premure sono falsità ci sono rimasta molto male”. Ma dopo la puntata, ha avuto una reazione del tutto inaspettata: avete visto cos’ha fatto?

GF Vip, è successo dopo la puntata: Maria Monsè ha avuto una reazione inaspettata, il ‘gesto’ spiazza

Maria Monsè è diventata concorrente del Grande Fratello Vip due settimane fa. Il suo ingresso, però, è stato subito turbato da incomprensioni con gli altri coinquilini. In particolare, la donna si è scontrata con Lulù e anche in puntata, hanno avuto un forte scontro.

Durante la diretta, gli altri presenti hanno cercato di mantenere la calma, tenendole lontane. Subito dopo, però, l’attrice ha continuato ad avere incomprensioni con gli altri. Sophie le ha detto che le sue premure sono falsità. Maria ha spiegato che voleva essere solo premurosa e che, per questa frase, ci è rimasta male. Durante le nomination di lunedì 6 dicembre, è stata votata da quasi tutta la casa. Questa nomination l’ha portata nello sconforto. Ma avete visto cos’è accaduto subito dopo la puntata? Ha avuto una reazione improvvisa.

Maria Monsè ha deciso di dormire in salotto, sul divano. Una reazione, questa, molto forte. L’attrice avrà preso questa decisione dopo quello che è accaduto con gli altri concorrenti? Nulla è trapelato al mattino, ma subito dopo, ha avuto altre incomprensioni, questa volta con Biagio.