GF Vip, “Sei di plastica”: scoppia una lite shock nella casa, è successo di tutto nelle ultime ore; la discussione tra le due concorrenti.

Tensione alle stelle nella casa del GF Vip. La convivenza forzata tra i vipponi prosegue e, inevitabilmente, le discussioni sono all’ordine del giorno. Nelle ultime ore, è scoppiata una lite davvero pesante tra due protagoniste assolute di questa edizione.

Una discussione durante la quale sono volate parole molto forti: le due concorrenti se ne dicono di ogni, davanti agli occhi degli altri vip. Scopriamo i dettagli.

GF Vip, “Sei di plastica”: lite shock tra Soilei Sorge e Sophie Codegoni

Non è la prima volta che si sono scontrate nella casa del GF Vip 6, ma stavolta la discussione ha raggiunto toni accesissimi. Parliamo di Soleil Sorge e Sophie Codegoni, due grandi protagoniste di questa edizione del reality show. C’è una frase di Soleil che non è andata giù a Sophie, che ha sbottato: “Dire ad una donna sei tutta plastica e non hai espressioni…Uno non lo sono, due anche se lo fossi sei di una tristezza unica. Si veramente imbarazzante”.

“È semplicemente un dato di fatto. Hai 19 anni, sei più piena di plastica che personalità”, spiega Solei chiacchierando con gli altri concorrenti della lite. “Non sono offese, che sei piena di plastica è un dato di fatto.”, continua a ripetere Soleil anche a Sophie. “È inutile continuare con questo tono di lagna, è insopportabile”, continua la Sorge, alla quale replica la Codegoni: “Ma anche se mi fossi rifatta tutto sono problemi miei. Tu vuoi costantemente cercare di umiliare le persone“.

“Se ti senti umiliata mi dispiace tanto ma non cerco di farlo, forse ti umili da sola. È un mio pensiero, non era inteso come offesa”, si difende Soleil. Ma le due hanno continuato a discutere per diversi minuti… Riusciranno a chiarirsi o la rottura, ormai, è irrecuperabile? Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire cosa accadrà!