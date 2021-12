Grazie a Twilight ha toccato la fama mondiale, l’attrice ha anche recitato in Grey’s Anatomy: l’avete notato?

Grazie alla saga cinematografica Twilight è diventata molto popolare: ma se non l’avete notato, l’attrice ha recitato anche in Grey’s Anatomy.

Twilight è una serie cinematografica che ha avuto un successo mondiale. Il primo film è uscito nel 2008 e ha visto protagonisti Kristen Stewart nel ruolo di un’adolescente e Robert Pattinson, nel ruolo del vampiro Edward.

I due giovani si incontrano a scuola. Nonostante il ragazzo cerchi di starle lontano, stringono un rapporto di amicizia. Un giorno, Bella rischia di essere uccisa da un’auto in corsa, che Edward ferma con la sola forza delle mani. Comincia così a sospettare che ci sia qualcosa di diverso in lui e si mette alla ricerca di notizie. In un incontro rivelatore, Edward conferma i dubbi di Bella e i due si dichiarano reciprocamente. Il vampiro porta l’amata a conoscere la sua famiglia, i Cullen. Figura paterna è Carlisle sposato con Esme. Tornando a noi, all’inizio vi abbiamo detto che l’attrice in foto, che abbiamo conosciuto in Twilight e che ha interpretato la figura materna della famiglia Cullen, ha recitato anche in Grey’s Anatomy. Per caso, vi ricordate il suo personaggio nel medical drama?

In Twilight ha interpretato Emse: abbiamo visto l’attrice anche in Grey’s Anatomy, l’avete notato?

Esme è un personaggio della serie cinematografica Twilight. Fa parte della famiglia Cullen ed è sposata con Carlisle. E’ la figura materna. Quando Edward porta Bella a casa, per farle conoscere i suoi parenti, è stata sicuramente una delle protagoniste a mostrarle grande affetto.

Questo personaggio è stato interpretato da Elizabeth Reaser. Vi abbiamo detto, però, che l’attrice ha anche recitato in Grey’s Anatomy: ci avete fatto caso? Ricordate quale personaggio ha interpretato nel medica drama? Nella serie statunitense ha stretto un legame molto forte con Alex Karev. E’ stato proprio lui a salvarla da sotto un pilone caduto, durante lo scontro tra due traghetti e a darle un’identità. La donna, ricordiamo, soffriva di amnesia. Adesso, avete capito?

In Grey’s Anatomy, l’attrice ha interpretato Rebecca Pope, meglio conosciuta come Ava, nome datole da Karev. Abbiamo visto questo personaggio nella terza stagione, nel 2007-2008 e ne ha fatto parte per ben 18 episodi. L’attrice grazie a questi ruoli è diventata particolarmente nota anche in altri Paesi.