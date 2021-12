Agli inizi degli anni ’80 si mostrava così e catturava tutti con la sua bellezza: oggi ha ben 70 anni, vederla vi lascerà davvero senza parole!

Davvero bellissima, vero? Diciamoci la verità: non si può dire affatto nulla in contrario! Giovanissima e con un fascino davvero irresistibile, l’amatissima cantante appariva sulla scena musicale agli inizi degli anni ’70 e riscuoteva un successo davvero impressionante.

Seppure il suo esordio sulla scena musicale sia avvenuto intono gli anni ’70, è soltanto negli anni ’80 che ha cavalcato l’onda del successo. Con una voce potentissima e delicata e con dei singoli davvero emozionanti, la cantante ha saputo conquistare l’attenzione di tutti. E scalare le vette di tutte le classifiche. Stiamo parlando proprio di lei: Bonnie Tyler. Come dimenticare, ad esempio, il suo singolo ‘Total eclypse of the heart’ – singolo che ha riscosso un successo impressionante e che è stato tradotto anche in Italia – ma anche tantissimi altri. Insomma, la carriera della bellissim Tyler è stata e continua ancora ad esserlo davvero clamorosa. Quello che, però, adesso vogliamo chiedervi è: siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che abbia ben 70 anni, ma com’è diventata?

Oggi Bonnie Tyler si mostra proprio così: com’è cambiata l’idolo degli anni ‘80

Correvano esattamente gli anni ’70 quando Bonnie Tyler ha compiuto il suo esordio nel mondo della musica e gli anni ’80, invece, quando cavalcava l’onda del successo. Occhi azzurri, capelli biondi e voce incantevole, sono proprio questi alcuni tratti distintivi della cantante. E che ancora adesso, a distanza di anni dal suo esordio, la rendono ancora unica.

Sono trascorsi poco più di 40 anni dal suo esordio sulla scena musicale, ma siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? Sin da giovanissima, la Tyler ha mostrato, oltre che una bravura incredibile, anche una bellezza davvero impressionante, ma com’è diventata oggi? Cercando alcune informazioni sul suo conto, abbiamo scoperto che, ad oggi, la cantante abbia ben 70 anni. Incredibile, ma vero! Scopriamo, però, com’è diventata nel frattempo?

Insomma, non c’è assolutamente nulla da dire! Splendida era da giovanissima e agli inizi della sua carriera e straordinaria è ancora adesso. Siete d’accordo?