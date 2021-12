Kate Middleton, perché i figli festeggiano tre volte il Natale

Il Natale si sta avvicinando, ma sapete perché i figli di Kate Middleton e il principe Willima lo festeggiano tre volte? Non lo direste mai.

I bimbi non stanno più nella pelle! Si sta avvicinando la loro festività preferita: il Natale! Ricca di magici colori, di regali e dell’arrivo di Babbo Natale, l’atmosfera natalizia è qualcosa di unico e raro. E fa vivere a ciascuno di noi dei momenti davvero impressionanti!

Se anche i vostri bimbi non vedono l’ora che arrivi il Natale, hanno pienamente ragione! È proprio questa l’età in cui si sente di più l’atmosfera festiva. E si viene ricoperti di regali e di attenzioni. Lo sanno bene i figli di Kate Middleton e il principe William, che a quanto pare festeggeranno per ben tre volte il Natale. Com’è possibile? È davvero difficile da crederci, non vi diamo torto! Da quanto si apprende da Daily Mail, però, sembrerebbe essere davvero così. Siete pronti a scoprire perché? Vi riveleremo noi ogni cosa.

Perché i figli di Kate Middleton festeggiano tre volte il Natale?

È il sogno di tutti i bimbi festeggiare il Natale più volte, vero? Ebbene. A quanto pare, sembrerebbe che i tre figli di Kate Middleton e il principe William siano pronti a vivere questo momento. Da quanto si apprende da Daily Mail, infatti, sembrerebbe che i piccoli George, Charlotte e Louis avranno la possibilità di festeggiare il magico giorno di Natale per ben tre volte. Com’è possibile, vi starete chiedendo? Scopriamolo insieme.

Da quanto si apprende da OK! e Daily Mail, sembrerebbe che Kate Middleton e il principe William siano pronti a rispettare la classica tradizione natalizia: trascorrere il Natale in famiglia. Non soltanto, da quanto si legge, la famiglia reale trascorrere questo giorni tutti insieme presso la loro tenuta a Norfolk, ma verranno anche ospitati nei giorni seguenti dalla regina presso la tenuta di Sandrigham ed, infine, anche dalla famiglia della Middleton.

Badate bene, però: festeggiare tre volte il Natale non significa avere doppi, anzi tripli regali. A quanto pare, Kate Middleton e il principe hanno scelto per i loro tre figli dei presenti non troppi costosi. E, soprattutto, adatto ai bambini della loro età.