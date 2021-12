Tragico lutto nel mondo del cinema italiano: all’età di 93 anni è morta la mitica Lina Wertmuller, grandissima e stimata regista.

Una vera e propria spiacevolissima notizia, quella che stiamo per darvi. E che, senza alcun dubbio, rattristerà non pochi di voi. All’età di 93 anni, si è spenta la mitica Lina Wertmuller! A darne l’annuncio, a quanto pare, sarebbe stato un amico di famiglia, che non ha potuto fare a meno di diffondere la notizia sul suo canale social.

Leggi anche –> Addio alla leggenda del mondo Disney: è morta a 111 anni

Nata a Roma nel 1928, Lina Wertmuller è stata un’immensa e stratosferica regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana. Sono davvero tantissimi, infatti, i film che portano la sua firma. E che, proprio grazie alla loro magnificenza, sono riusciti ad ottenere dei riconoscimenti davvero pazzeschi. Impossibile, ad esempio, dimenticare ‘Pasqualino settebellezze’. Oppure, ‘I basilischi’. Insomma, la carriera della Wertmuller è stata davvero impressionante. È proprio per questo motivo che la notizia della sua morte di qualche istante fa ha spiazzato e gelato tutti i suoi ammiratori.

Leggi anche –> Dolorosa perdita per la Regina Elisabetta: altro spiacevolissimo lutto, la drammatica notizia

È morta Lina Wertmuller: drammatica notizia

Riassumere la carriera di Lina Wermuller come regista, sceneggiatrice e scrittrice, diciamoci la verità, è davvero impossibile. Basti pensare che è stata la prima ad ottenere una nomina di migliore regista nel 1976 per sottolineare al massimo la sua grandiosità. È proprio per questo motivo che la notizia della sua morte ha lasciato tutti senza parole. Ed in tantissimi, sui social, stanno condividendo messaggi di cordoglio per questa grandissima artista.

Leggi anche –> Gf Vip 6, lutto per Manila Nazzaro: triste annuncio

A diffondere la tragica notizia, come dicevamo precedentemente, è stato proprio un amico di famiglia della mitica Lina Wertmuller. Che, immediatamente, ha condiviso il tragico evento sul suo canale social ufficiale. Da quanto si apprende da Ansa.it, invece, sembrerebbe che la donna abbia spirato il suo ultimo respiro questa notte nella sua casa a Roma. Al momento, sia chiaro: non sappiamo quali siano state le cause che hanno determinato le morte della Wertmuller. Una cosa è certa, però: la notizia ha sconvolto tutti!

Addio a Lina Wertmuller, quindi! Addio ad un grande donna, che nella sua immensa carriera ha fatto sognare ed incantare milioni di italiani. Noi tutti ci stringiamo intorno al dolore della sua famiglia e dei suoi cari.