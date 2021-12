“Non mi sono mai rifatta”: la cantante sorprende il pubblico, la confessione di una delle artiste più amate di sempre.

Una delle artiste più amate di sempre si è raccontata a cuore aperto in un’intervista a Il Corriere della Sera. Un’intervista nella quale ha raccontato il suo rapporto col tempo che passa, rivelando di non aver mai ricorso alla chirurgia estetica nel corso della sua vita.

“Io non mi sono mai rifatta niente”, confessa la cantante, che oggi è una splendida 71 enne. Scopriamo i dettagli del suo racconto e le sue parole.

LEGGI ANCHE —->Tina Cipollari è rifatta? Le parti del corpo su cui è intervenuto il chirurgo

“Non mi sono mai rifatta”: arriva la confessione dell’amatissima cantante

“Io non mi sono mai rifatta niente, se no non sarei così”. Queste le parole della meravigliosa Loretta Goggi, che ha compiuto 71 anni lo scorso settembre. Una carriera stellare lunga ben 60 anni per lei, che è uno dei volti più amati del nostro mondo dello spettacolo.

A Il Corriere della Sera, la giudice di Tale e Quale Show ha dichiarato: “Non aver impostato la carriera sulla fisicità mi ha aiutato ad affrontare il tempo che passa. Agli esordi con Alighiero Noschese, facevo già la vecchia col viso bitorzoluto. Ora da tre anni mi tengo i capelli bianchi. Prima mi tingevo di scuro, oggi faccio bianchi quelli scuri. È il massimo no?”

Pur vivendo sotto i riflettori, la Goggi sottolinea come non abbia mai voluto ricorrere ad alcun ritocco: “La chirurgia estetica non fa per me: ho avuto tante persone in famiglia finite sotto i ferri che, per una cosa frivola, non mi viene in mente di farmi operare. Faccio la luce pulsata per le macchie, l’ossigenoterapia al viso, ma niente chirurgia o botulino”.

LEGGI ANCHE —–>Loretta Goggi è stata la prima donna a condurre il Festival di Sanremo: ricordate com’era? Sono passati 35 anni

Queste le parole della mitica Loretta Goggi, che da poco ha deciso di lasciare i social, in seguito ai commenti negativi e le offese ricevute dopo la sua esibizione ai Seat Music Awards, in occasione dei 40 anni di Maledetta Primavera.