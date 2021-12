Maneskin, il dramma che non tutti conoscono: l’ha raccontato sua nonna

I Maneskin sono amatissimi, ma non tutti conoscono questo dramma: l’ha raccontato proprio sua nonna, rivelazione da brividi.

Sono amatissimi e conosciutissimi, i Maneskin! Ultimi vincitori del Festival di Sanremo e dell’Eurovision song contest con il singolo ‘Zitti e buoni’, la rock band sta scalando le vette di ciascuna classifica musicale. Il loro ultimo singolo, intitolato ‘Mamma mia’, è tra quelli più suonati ed ascoltati in tutte le radio. Ed il successo riscontrato è stato davvero pazzesco.

Formatisi nel 2016, i Maneskin hanno saputo cavalcare la cresta dell’onda sin da subito un anno più tardi. È proprio nel 2017, infatti, che la rock band prende parte all’undicesima edizione di X-Factor. E riesce a conquistare il secondo posto. Da quel momento, il resto è storia! Da una grinta incredibile e musica impressionante, i Maneskin si aggiudicano il titolo di rock band più amata in assoluto dal pubblico italiano. Sapete proprio tutto su di loro, però? Senza alcun dubbio, no! Proprio recentemente, infatti, è spuntato fuori un incredibile dramma che ha colpito uno dei componenti della band. A raccontarlo, è stato proprio sua nonna. Scopriamo insieme le sue parole.

I Maneskin, il dramma che in pochissimi sanno: rivelazione da brividi

Sin dalla loro prima apparizione, quindi, i Maneskin hanno conquistato davvero tutti. Ad oggi, la rockband è amatissima. E continua a cavalcare l’onda del successo per ogni singolo brano da loro pubblicato. Nonostante questo, però, siamo certi che non tutti sono a conoscenza del dramma che un componente della band ‘nasconde’. A rivelare ogni cosa, come detto poco fa, è stata proprio sua nonna.

Nel corso di una lunghissima intervista al settimanale ‘Di Più’, la nonna di Victoria De Angelis, unico membro femminile della band, ha raccontato – per la prima volta in assoluto – l’immenso dramma che sua nipote ha dovuto vivere quando era soltanto una bambina. “Ha sofferto molto. Ha visto morire la sua mamma”, ha rivelato la donna. Raccontando, quindi, che quando la genitrice di Victoria si è resa conto di stare perdendo la sua battaglia contro il male, ha chiesto di ritornare in Danimarca. E Victoria, ovviamente, non ha potuto fare a meno di seguirla. E starle accanto.

Vi sareste mai immaginati un ‘retroscena’ del genere?