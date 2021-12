Ha vestito i panni della dolce Marion in Happy Days, sapete com’è diventata oggi? Ha 94 anni: vederla vi lascerà impressionati.

Avete mai seguito una puntata di Happy Days? Famosissima e seguitissima serie televisiva di metà anni ’70 e perdurata fino alla metà degli anni ’80, le avventure della famiglia Cunningam hanno saputo intrattenere milioni e milioni di telespettatori.

Leggi anche –> Era il dottor Janosz in Ghostbusters 2, ma com’è diventato oggi? Eccolo dopo 32 anni

Correva esattamente il 1974 quando, per la prima volta in assoluto, Happy Days andava in onda. E riscuoteva un successo davvero impressionante. In onda per circa 10 anni, la serie televisiva ha fatto compagnia il suo amatissimo pubblico per bene 11 stagioni per un totale di 255 puntate. Dei numeri davvero impressionante, da come si può chiaramente comprendere. Nel corso di tutte le edizioni, abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissimi personaggi. Nessuno, però, ha saputo catturare l’attenzione quanto lei: la bella e dolce Marion. Ve la ricordate? Ha vestito i panni della bellissima moglie di Howard. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Appurato che sono trascorsi ben 37 anni dall’ultima puntata di Happy Days, siete curiosi di sapere come è diventata oggi? Scopriamolo insieme.

Leggi anche –> Lutto nel mondo della televisione: morto un celebre attore di “Happy Days”

In Happy Days era la dolce Marion, ma com’è diventata oggi?

Dimenticarla nel famoso ‘Happy Days’ è davvero impossibile. Nei panni della dolce Marion, l’attrice ha saputo conquistare l‘attenzione del pubblico facilmente. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi? Era esattamente il 1984 quando, dopo ben 10 anni dal suo inizio, la serie televisiva salutava il suo amatissimo pubblico. Ecco, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata la dolce Marion?

Leggi anche –> Era il simpaticissimo Fonzie in ‘Happy Days’: rivederlo oggi a 75 anni vi lascerà senza parole

Ad oggi, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’attrice abbia ben 94 anni. Eppure, guardando alcune sue recentissime fotografie, abbiamo scoperto che, in tutti questi anni, l’attrice non è affatto cambiata nonostante l’età.

Dopo Happy Days, la splendida Marion ha cavalcato l’onda del successo. Ed ha preso parte a tantissimi altri film e serie di un certo spessore. Ma non solo. A distanza di anni, la sua attrice si mostra sempre in tutto il suo irresistibile fascino. Diciamoci la verità: tutti desideriamo arrivare alla sua età come lei, vero?