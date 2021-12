Prima il debutto a Non è la Rai, poi incredibile attrice di successo: siete riusciti a riconoscerla? Qui era solo una ragazzina: ora è amatissima!

Anche voi amavate Non è la Rai? Andato in onda per la prima volta nel lontano 1991 su Canale 5 e condotto dalla mitica Enrica Bonaccorti, la trasmissione di Gianni Boncompagni ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante sin dalla sua prima puntata. Tanto è vero che non soltanto ha fatto compagnia al pubblico italiano per altre tre stagioni, ma ha dato la possibilità a tantissime ragazze di prendervi parte.

Sono davvero tantissime le persone che, nel corso delle quattro stagioni di Non è la rai, vi hanno preso parte. Ed hanno avuto la possibilità di cavalcare la cresta dell’onda sin da subito. Facciamo riferimento, ad esempio, ad Ambra Angiolini, Claudia Gerini e tantissime altre ancora. Anche la protagonista di questo nostro articolo, però, non è affatto da meno. Entrata a far parte del mondo dello spettacolo proprio grazie a Non è la Rai, la giovanissima ragazza ha saputo riscuotere un successo incredibile. Ed, ad oggi, è una formidabile attrice. Siete riusciti a riconoscerla in questa foto?

Non è la rai ha sancito il suo debutto in tv, ora è un’attrice famosissima: l’avete riconosciuta?

Era esattamente il 1994 quando, appena quattordicenne, compie il suo debutto nello studio di Non è la rai. E, facilmente, conquista l’attenzione su di sé. Giovanissima, ma letteralmente portata per queste mestiere, la splendida siciliana cattura il centro della scena. E, quando necessario, sostituisce Ambra Angiolini con immensa bravura. Terminata la sua avventura nello studio di Non è la Rai, la giovane ragazza cavalca l’onda del successo. E diventa un’attrice di successo. Voi l’avete riconosciuta?

Dopo il suo debutto nello studio di Non è la Rai, la giovanissima ragazza spicca il volo. Ed inizia una splendida carriera da attrice. Siete riusciti a riconoscerla in questa foto del passato? Qui era giovanissima, ma ora è un’attrice di successo. Si, stiamo parlando proprio di lei: Nicole Grimaudo!

Saranno anche passati ben 27 anni dal suo debutto a Non è la Rai, eppure Nicole Grimaudo non soltanto è completamente rimasta identica al passato, ma continua a mantenere l’immensa bravura e spontaneità che l’hanno sempre contraddistinta.