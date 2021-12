Ricordate Burcu in Cherry Season? Ecco l’attrice dopo alcuni anni

Ha interpretato Burcu in Cherry Season: com’è l’attrice dopo alcuni anni, l’avreste riconosciuta oggi?

In Cherry Season abbiamo potuto seguire diverse storie d’amore, anche se, i due protagonisti sono stati Oyku e Ayaz. Questa serie turca è andata in onda In Italia su canale 5 dal giugno del 2016 al settembre del 2017. I due giovani iniziano ad uscire per caso e nonostante gli attriti iniziali si innamorano.

Oyku è una ragazza che sogna di fare la stilista e che comincia a lavorare per un’azienda di moda. La proprietaria di questa azienda è la madre di Ayaz, la famosa stilista Onem. La migliore amica della giovane e compagna di studi è Burcu. Quest’ultima si fidanza con Emre, ma, a causa della differenza sociale, vivono una storia molto complicata. Ora, la soap opera è terminata da alcuni anni, ci chiediamo, com’è oggi l’attrice che ha interpretato Burcu? E’ cambiata? Scopriamolo insieme.

Era Burcu in Cherry Season: riconoscete l’attrice in questo scatto social?

Nella famosa soap opera turca Cherry Season, in primo piano c’è stato l’amore. La storia tra Oyku e Ayaz è stata al centro della trama. A colpire i telespettatori, però, c’è stata anche un’altra bellissima storia d’amore, quella tra Burcu e Emre.

Burcu è la migliore amica della protagonista. Si fidanza con Emre, ma la coppia vive una relazione complicata a causa della differenza sociale. La donna ama la vita agiata e fare shopping, mentre il giovane si licenzia dal suo lavoro di taxista, per seguire la passione per la musica e poterla trasformare in lavoro. La coppia si sposerà alla fine della seconda stagione. Ora, ci chiediamo: sono passati alcuni anni dalla fine della serie turca, com’è oggi l’attrice che ha interpretato Burcu?

Ecco una foto recente di Nihal Isıksacan, presa dal suo profilo instagram molto seguito. L’attrice non sembra assolutamente cambiata. L’unico dettaglio che può balzare agli occhi è il colore dei suoi capelli, che sembra dallo scatto non essere più su quel rosso intenso, non trovate? A parte questo dettaglio, Nihal è uguale e sempre bellissima!