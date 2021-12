Rosario Fiorello, terribile confessione: nessuno se lo sarebbe aspettato

Terribile confessione di Rosario Fiorello, nessuno se lo sarebbe mai aspettato: avete visto cos’è successo?

Siamo abituati a vedere il noto showman sempre con il sorriso, ma nel suo passato c’è un terribile dramma. È stato proprio lui a raccontarlo in un’intervista radiofonica. L’ha scoperto per caso ed ha dovuto subire un intervento molto delicato.

Rosario Fiorello, terribile confessione

Rosario Fiorello è uno dei personaggi televisivi più amati in Italia. Comico, cantante, conduttore televisivo e radiofonico, in una sola parola: showman. L’uomo è originario di Catania ed è il primo di quattro fratelli. Tutti conosceranno sicuramente Beppe, fratello di Rosario e attore famosissima. La sorella invece, Catella, è una scrittrice anche lei molto famosa.

Fiorello è stato protagonista nelle ultime due edizioni del Festival di Sanremo accanto all’amico e collega Amadeus, conduttore e direttore artistico della manifestazione canora. Il pubblico rivorrebbe la coppia anche per la prossima edizione. La Rai nel frattempo ha riconfermato Amadeus per la terza volta consecutiva, mentre su Fiorello non abbiamo notizie ufficiali.

Siamo abituati a vedere il comico e showman sempre con il sorriso. Nel suo passato, però, c’è un dramma incredibile. Durante un’intervista radiofonica nel programma “Periscope”, Fiorello ha confessato di essersi sottoposto ad un delicato intervento.

Lo showman avrebbe dovuto operarsi per un melanoma alla schiena, ma il dottore ha preferito cautelarsi ed ha controllato anche le altre parti del corpo del personaggio televisivo. Il dottore ha fatto spogliare nudo Fiorello e nel giro di pochi minuti ha trovato alcuni nei nelle parti intime che dovevano essere operati.

Il comico si è sottoposto così ad un delicato intervento e ovviamente anche la convalescenza è stata assai faticosa. Fiorello si descrive come un “pacco regalo”, senza abbandonare ovviamente l’ironia che lo contraddistingue da sempre.

Fortunatamente tutto è andato bene, ma in quell’occasione Fiorello ha voluto sottolineare l’importanza della prevenzione.