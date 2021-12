Tutti conoscono Alessandro Gassman così, ma così come in questo scatto non l’avevamo mai visto prima d’ora: sono trascorsi ben 41 anni.

A distanza di qualche settimana dalla finale di stagione choc de I Bastardi di Pizzofalcone, Alessandro Gassman è ritornato in onda con una nuova e travolgente serie televisiva. Stiamo parlando proprio di ‘Un professore’. State seguendo anche voi queste nuove avventure?

Figlio del mitico Vittorio Gassman, il buon Alessandro ha compiuto il suo esordio nel mondo del cinema e della televisione quando era soltanto un ragazzino. E, da quel momento, non si è mai più fermato. Ad oggi, il suo curriculum vanta la partecipazione a tantissimi film e serie televisive di successo. Come dimenticare – giusto per citarne qualcuno – ‘Non odiare’, ‘Caos calmo’, ‘Il nome di mio figlio’ e tanti altri ancora. Insomma, Alessandro Gassman è una vera e propria pietra miliare della recitazione italiana. E per questo è amatissimo. Nonostante questo, però, siamo certi che non tutti l’hanno mai visto così. Spulciando con attenzione il suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare uno scatto davvero incredibile. E che, soprattutto, ce lo mostra con occhi completamente differenti. Vi ricordate Alessandro Gassman con barba e capelli scuri? Dimenticatelo! Ecco perché.

Mai visto Alessandro Gassman così prima d’ora: erano gli anni ’80, clamoroso

In tutti questi anni di straordinaria carriera, abbiamo conosciuto, amato ed apprezzato Alessandro Gassman con barba e capelli scuri. Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, sul quale l’attore è particolarmente attivo, siamo riusciti a rintracciare uno scatto del tutto inedito. E che, senza alcun dubbio, anche a voi lascerà davvero senza parole.

“Anni 80: un giovanissimo Alessandro Gassman”, recita la didascalia a corredo di questo scatto che risale a ben 41 anni fa. Fin qui tutto bene, oseremmo dire. Se non fosse per il fatto che, in questa foto, l’attore romano è completamente irriconoscibile. Siete pronti a vederlo anche voi?

Ecco Alessandro Gassman negli anni ’80. Giovanissimo e con capelli biondi platino, l’attore romano ha lasciato tutti i suoi seguaci completamente senza parole. Una cosa, però, è certa: i suoi capelli saranno anche di colore diverso, ma il suo fascino è letteralmente intramontabile. Siete d’accordo?