Avete mai visto l’attrice senza trucco? Jessica Biel al naturale è ancora più bella, vederla vi lascerà senza parole.

L’abbiamo conosciuta in Settimo Cielo. Jessica Biel ha interpretato Mary Camden, la secondogenita della famiglia. Aveva solo 14 anni quando è entrata a far parte del cast. Dopo essersi fatta tanto conoscere e apprezzare nella serie televisiva statunitense, si è fatta conoscere anche nel mondo del cinema. A soli 15 anni recita ne L’Oro di Ulisse e nel 1998 prende parte al film A casa per Natale.

Ha lasciato Settimo Cielo, definitivamente, nel 2006. Negli anni precedenti, dalla settima stagione è stato un personaggio ricorrente, mentre nell’ottava e decima stagione è arrivata come guest star. La Biel è una donna molto bella e affascinante, oltre ad essere un’attrice di grande talento. Sui social è molto attiva. Qualche tempo fa, ha pubblicato uno scatto senza filtri e senza make up: voi l’avete mai vista senza trucco? Resterete senza parole.

Leggi anche Abbiamo conosciuto l’attrice in Settimo Cielo: sapete chi è suo marito? E’ il famoso cantante

Jessica Biel al naturale: vedere l’attrice senza trucco vi lascerà senza parole

Nel 2007 Jessica Biel inizia una relazione con il cantante pop Justin Timberlake. La coppia si è sposata nel 2012 e il matrimonio è stato celebrato nella località di Savelletri, in Puglia. Sono diventati genitori tre anni dopo e il secondo figlio è nato nel 2020.

Leggi anche Riconoscete l’attrice in foto? Per anni l’abbiamo vista in una famosa serie televisiva

Abbiamo conosciuto l’attrice in Settimo Cielo, con il personaggio di Mary Candem, secondogenita della famiglia. E’ entrata a far parte della serie televisiva statunitense quando aveva solo 14 anni e un anno dopo approda al cinema, recitando ne L’Oro di Ulisse. Jessica ha una bellezza molto particolare, ma l’avete mai vista senza trucco?

Vederla in questo scatto, senza make up e senza un filo di colore, ci lascia senza fiato. L’attrice è ancora più bella. Ha un viso tanto luminoso e uno sguardo magnetico. Questa foto è stata pubblicata da lei, sul suo canale instagram, seguito da ben 10 milioni di follower. Voi, cosa ne pensate? Non trovate che l’attrice sia bellissima anche senza nessun filtro e nessun trucco?