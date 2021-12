“Abbiamo deciso di chiudere”: è finita tra la coppia di Uomini e Donne, brutta notizia per i fan; l’annuncio è arrivato sui social qualche ora fa.

Di storie d’amore, nello studio di Uomini e Donne, ne nascono a migliaia. Non tutte, però, hanno lieto fine. Proprio qualche ore fa, un’ex tronista della trasmissione ha annunciato la fine della relazione con la sua corteggiatrice.

L’annuncio è arrivato attraverso le sue stories di Instagram, ma la voce di una presunta rottura era nell’aria già da diversi giorni. La conferma è arrivata poche ore fa, con grande dispiacere dei fan che si erano affezionati alla coppia. Scopriamo i dettagli.

Uomini e Donne, si sono lasciati: “Abbiamo deciso di chiudere”, l’annuncio dell’ex tronista

“Le cose non sono andate e abbiamo deciso di chiudere. Uscito dal programma ho capito che non c’era quella magia che invece percepivo all’interno del programma e che mi ha spinto a conoscerla al di fuori.” Con queste parole, l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato ufficialmente la fine della storia con la corteggiatrice conosciuta nella trasmissione.

Una storia iniziata in modo anomalo e non con una scelta “classica”. Parliamo infatti di Joele Milan e Ilaria Melis, il tronista e la corteggiatrice che hanno lasciato lo studio in seguito alla scoperta di un possibile contatto esterno alla trasmissione. Nonostante l’uscita in anticipo, il tronista ha deciso di continuare a conoscere Ilaria lontano dalle telecamere, ma la frequentazione tra loro si è già conclusa. “Ovviamente dispiace, ma bisogna anche reagire e capire le cose che in realtà ti fanno star bene. Con questo non voglio una guerra social, è semplicemente una storia finita, si va avanti”, aggiunte Joele.

Insomma, la coppia è ‘scoppiata dopo pochissimo tempo. Al momento, Ilaria non ha ancora detto nulla a riguardo. Romperà il silenzio nelle prossime ore? Staremo a vedere. A voi piacevano insieme?