Aida Yespica, triste confessione: “Natale senza di lui”, dolorosa perdita

La triste confessione della showgirl ed ex gieffina Aida Yespica: “Natale senza di lui”, dolorosa perdita per lei

Non sarà un Natale felice per la nota showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Purtroppo con lei non ci sarà una persona molto importante. È stata lei stessa a rivelarlo durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

Aida Yespica, triste confessione: le sue parole

Aida Yespica è una modella e showgirl di origini venezuelane. È divenuta famosa nel nostro paese, dov’è approdata nel 2003. L’anno dopo è stata tra le concorrenti del reality show “L’Isola dei Famosi”, mentre nel 2008 ha ricoperto il ruolo di valletta nel programma televisivo “Lucignolo”. Nel 2017 ha inoltre partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. È stata protagonista anche al cinema con “In questo mondo di ladri” e “Natale in crociera”, oltre che in alcune fiction televisione.

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la Yespica si è lasciata andare ad una triste confessione. Le festività natalizie si avvicinano, ma per lei sarà un anno particolare e sicuramente molto molto triste. La showgirl, infatti, dovrà fare a meno di una persona molto importante per lei, quasi fondamentale.

A causa di alcuni problemi burocratici e per via dell’emergenza Coronavirus, la Yespica non vede da ben due anni il figlio Aron, avuto tredici anni fa dall’ex calciatore Matteo Ferrari. Il ragazzino vive a Miami con il padre.

Al settimanale Nuovo, la showgirl ed ex gieffina ha spiegato: “Siccome sono venezuelana, per poter entrare in America ho bisogno del visto. E mi hanno detto che per poterlo ottenere dovrò aspettare il marzo del prossimo anno“.

La Yespica ha inoltre svelato che per fortuna i rapporti con l’ex compagno Matteo Ferrari sono migliorati. L’ex calciatore in passato ha provato ad ottenere l’affidamento esclusivo del suo unico erede: “Non so per quale motivo. Siamo andati in tribunale, ma alla fine la giustizia ha dato ragione a me, vedendo quanto amore e dedizione ho per mio figlio. Mi considero un’ottima madre”.