Questa splendida ragazza in foto si chiama Alessia ed è la fidanzata di un Vippone: l’avete riconosciuta? Insieme sono davvero bellissimi!

Non ci sono assolutamente parole per descriverla, vero? Entrata nel corso di una delle recentissime puntate del GF vip per fare una sorpresa al suo compagno, la giovanissima ragazza ha immediatamente incantato tutti con la sua incredibile bellezza.

Bionda, capelli corti e ricci, sorriso stupendo e bellezza incantevole, sono proprio questi alcuni aggettivi che potremmo utilizzare per descrivere questa giovanissima ragazza. E che, senza alcun dubbio, hanno fatto perdere la testa all’amatissimo Vippone di questa edizione. Purtroppo, le informazioni che abbiamo sul suo conto sono pochissime, se non nulle. Quello che, infatti, sappiamo è che si chiama Alessia e che fa coppia fissa con il concorrente del GF Vip da poco meno di un anno. Insomma, si tratta di una relazione non lunghissima, ma che ha tutti i presupposti per diventarlo! I due, infatti, si amano alla follia. E, come dimostra l’incontro avvenuto sotto le telecamere, sono legati da un sentimento piuttosto profondo. Di chi stiamo parlando però? Siete curiosi di conoscerla e capire di chi è la fidanzata? Ci pensiamo immediatamente.

È la fidanzata di un ‘vippone’: bellissima, vero? Insieme sono davvero splendidi

È sempre stata citata dal Vippone nel corso di questi due mesi di permanenza all’interno della casa del GF Vip. E, finalmente, ha potuto nuovamente incontrarla. Nel corso di una delle ultime dirette del reality, il concorrente ha avuto la possibilità di rivedere la sua bellissima fidanzata. E di poterle pronunciare, quindi, quelle due magiche parole di cui lui si è pentito di non averle espresse prime della sua partenza.

Sin dal suo primo ingresso nel giardino, la giovanissima Alessia ha illuminato tutti con la sua bellezza e semplicità. Ecco, ora vi chiediamo: di chi è la fidanzata? Sapete chi è il fortunato che le sta accanto da poco meno di un anno? Stiamo parlando proprio di lui: Davide Silvestri! I due, come dicevamo precedentemente, stanno insieme da qualche mese, eppure sembrerebbe che il loro amore sia destinato a durare per sempre.

Sono davvero bellissimi insieme, ve lo assicurano! E gli occhi di Davide appena l’hanno vista, ce ne danno ampia conferma.