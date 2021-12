Quali sono le anticipazioni della puntata del GF Vip di Venerdì 10 Dicembre? Si avvicina il giorno atteso: cosa accadrà tra qualche ora.

Una nuova puntata del GF Vip è pronta a farci compagnia in questo freddo Venerdì sera di Dicembre. A partire dalle ore 21:45, come un vero e proprio appuntamento fisso, Alfonso Signorini entrerà negli studi di Cinecittà. E condurrà una nuova ed imperdibile puntata del reality di Canale 5.

Cosa accadrà, però, nel corso di questo nuovo appuntamento del GF Vip? Anche questa sera 10 Dicembre, così come tutte le altre puntate, Alfonso Signorini sarà al timone di qualcosa di inimitabile? Senza alcun dubbio, si! E ce ne da l’ampia conferma il fatto che, seppure siano trascorsi pochissimi giorni dall’ultima diretta del reality, sia accaduto davvero di tutto nella casa. Tra coccole, abbracci, confessioni incredibili, pianti e liti furiose, sono stati dei giorni davvero di fuoco tra le quattro mura di Cinecittà. Siete pronti a scoprire tutte le anticipazioni insieme a noi? Benissimo: ci pensiamo subito!

GF Vip, le anticipazioni della puntata del 10 Dicembre: puntata imperdibile

Iniziate a preparare i vostri popcorn, perché vi assicuriamo che la puntata di questa sera del GF Vip sarà del tutto imperdibile. Come al solito, le anticipazioni ufficiali non sono ancora uscite. Quindi, al momento, non sappiamo se ci sarà qualche sorpresa per i concorrenti oppure no. Una cosa, però, possiamo dirvela: si sta avvicinando il momento tanto atteso! A che cosa facciamo riferimento? Beh, la notizia del prolungamento del reality fino a Marzo 2022 è cosa ovvia e nota. Lo è, però, per noi! Fino a questo momento, infatti, i Vipponi non sanno ancora nulla. Certo, hanno cominciato a capire qualche cosa, ma la data definitiva non la conoscono. Cosa succederà, quindi? Alfonso Signorini lo comunicherà questa sera oppure aspetterà ancora? Staremo a vedere!

Ovviamente, non è affatto finita qui! Nei giorni scorsi, si sono verificati diversi scontri tra le quattro mura di casa. A partire da quello tra Soleil e Sophie fino a quello tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Valeria Marini, i Vipponi si sono dati da fare anche in questi giorni. E questo, ovviamente, darà la possibilità ad Alfonso Signorini di mettere le cose in chiaro. Si riuscirà ad avere un clima sereno e pacifico prima delle sante feste? Ce lo auguriamo! Infine, occhio al televoto! Completamente al femminile, si scoprirà chi di loro sarà il preferito dal pubblico. E chi, invece, sarà a rischio eliminazione Lunedì 13 Dicembre.

Per questo e molto altro ancora, vi diamo appuntamento a questa sera!