Avete visto l’albero di Natale in casa Totti? Davvero una meraviglia con tutte quelle luci!

Le vacanze e l’atmosfera natalizia arrivano anche in casa Totti-Blasi. Ad attirare l’attenzione è l’albero pubblicato dalla stessa Ilary Blasi sul suo profilo Instagram.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più iconiche del nostro paese. Si sono conosciuti fin da giovanissimi ed è stato subito amore. Si sono sposati il 19 giugno del 2005 e insieme hanno avuto tre splendidi bambini. Cristian nato nello stesso anno in cui si sono sposati, Chanel nata due anni dopo e l’ultima arrivata Isabel, nata nel 2016. La famiglia Totti ovviamente vive nella capitale, dove entrambi i coniugi possono conciliare i loro impegni lavorativi, sia nell’ambito sportivo sia nel mondo dello spettacolo. Durante il periodo festivo, come milioni di italiani, anche la famiglia Totti è pronta per addobbare la casa in vista di Natale, ma il loro albero, con centinaia di luci ha lasciato tutti senza parole, è veramente un qualcosa di meraviglioso.

Avete visto l’albero di Natale in casa Totti? Meraviglioso!

Sul suo profilo Instagram da quasi due milioni di seguaci, Ilary Blasi pubblica tramite le sue storie, una foto del loro albero di Natale. Enorme e super luminoso, l’albero scelto è del classico colore verde ma ricoperto di addobbi incredibili. Lucine, decorazioni e palline ricoprono il maestoso albero. Dalla foto si può vedere la bella showgirl seduta a contemplare l’albero, che deve aver richiesto alla famiglia un duro lavoro nella realizzazione.

Accanto all’albero si vede anche una tenera composizione, raffigurante due piccoli gnomi e un dolcissimo cerbiattino. Il tutto adornato da composizioni floreali e lucine che scaldano l’atmosfera. Accompagna la foto la buonanotte di Ilary Blasi. A quanto pare la famiglia Totti ha preferito avere un albero abbastanza classico, ma sicuramente d’impatto! Probabilmente avranno partecipato all’assemblaggio dell’albero di Natale anche i tre figli della coppia, si sa che i bambini adorano contribuire alla costruzione dell’albero, che unisce la famiglia e apre la stagione festiva.

Vi aspettavate un albero così bello e colorato dalla famiglia Totti? E voi come avete addobbato la vostra casa e il vostro albero?