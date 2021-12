Bestemmia al Gf Vip 6, è successo davanti a tutti: impossibile non sentirla

Bestemmia al Gf Vip 6, è successo proprio davanti a tutti ed è stato quasi impossibile non sentirla: di seguito vi spieghiamo cos’è successo

Questa volta è stato impossibile oscurare la regia o cercare di nascondere le prove. È successo davanti a tutti, i microfoni erano accesi e il filmato è diventato subito virale sul web. Se vi siete persi quanto successo nella casa più spiata d’Italia nelle ultime ore, ve lo spieghiamo in questo articolo.

Bestemmia al Gf Vip 6: cos’è successo

La sesta edizione del Grande Fratello Vip entra nel vivo. Il reality show sarebbe dovuto terminare a dicembre 2021, ma i vertici di Mediaset hanno deciso di prolungare la durata del programma. La finale andrà in onda a marzo 2022 con enorme dispiacere dei concorrenti del reality show.

Qualcuno, infatti, stava già facendo il conto alla rovescia per tornare dai propri cari. Chi resterà nella casa, invece, dovrà rassegnarsi: la convivenza, fino ad adesso durata più di 80 giorni, continuerà sino a marzo e nella casa entreranno altri concorrenti.

Non tutti, però, accetteranno la decisione della produzione. Il Grande Fratello Vip metterà i ‘vipponi’ davanti ad una decisione: restare fino a marzo oppure abbandonare il programma? Alcuni di loro hanno già annunciato di voler abbandonare il reality show. Quasi sicuramente torneranno a casa Aldo Montano e Katia Ricciarelli. Sia il pubblico che i coinquilini sono molti tristi per il loro addio. Aldo e Katia sono due pilastri della sesta edizione del reality show.

Nel frattempo, la tensione sale all’interno della casa più spiata d’Italia. Il programma, però, pare sia difficile non solo per i concorrenti, ma anche per gli autori. Uno dei tecnici si è reso protagonista – suo malgrado – di una incredibile bestemmia.

Questa mattina infatti, mentre erano in corso le ‘manovre’ per risvegliare i ‘vipponi’, uno dei tecnici della produzione si è lasciato sfuggire una bestemmia. Quando si è accorto che i microfoni erano accesi era ormai troppo tardi. Il filmato era già stato trasmesso ed in seguito è divenuto virale sul web. Forse gli unici a non accorgersene sono stati proprio i ‘vipponi’. La maggior parte, infatti, erano a letto.