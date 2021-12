“Casa addobbata, adoro”: il fantastico albero di Natale di Elisabetta Gregoraci; avete visto come ha decorato la sua casa per le feste?

Luci colorate, alberi giganteschi e decorazioni di ogni tipo: in questo periodo Instagram si trasforma in un enorme e magico villaggio di Natale. Si, perché praticamente tutti i vip hanno condiviso con i followers le immagini delle proprie abitazioni addobbate per la festa più bella dell’anno. Anche la bellissima Elisabetta Gregoraci, che può contare su una vera e propria schiera di fan.

Con loro, la showgirl calabrese ha condiviso le emozioni di uno dei momenti più belli per lei: quello in cui decora l’albero di Natale. “Ogni anno per me e Nathan è un momento di complicità e magia per me irrinunciabile”, ha scritto Elisabetta su Instagram, mostrandosi alle prese con le decorazioni natalizie insieme al suo amato figlio Nathan Falco Briatore. Ma com’è il suo albero di Natale? Scopriamolo insieme!

Elisabetta Gregoraci e le decorazioni di Natale: avete visto il suo albero? Incantevole

Un albero di Natale super elegante. E non poteva essere altrimenti quando si tratta di lei. Elisabetta Gregoraci apre le porte di casa sua e mostra ai suoi amati fan le decorazioni scelte per il suo albero di Natale. Un albero altissimo, con addobbi bianchi e rossi, ma lucine blu: l’effetto argentato è incantevole. Ma non è tutto!

Nelle sue stories, la Gregoraci ha mostrato un secondo albero, posizionato in un’altra stanza. Un albero più piccolo e dove il colore prevalente è il rosso. “Casa addobbata, adoro”, ha esclamato Elisabetta nelle stories condividendo con questi momenti di gioia con i suoi numerosi sostenitori. Che, giorno dopo giorno, la seguono e le mostrano tutto il loro affetto, soprattutto attraverso i social: su Instagram, l’ex concorrente del GF Vip 5 ha un milione e 900 mila followers.

E voi, avete dato un’occhiata alle decorazioni natalizie dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo? Qual è il vostro albero di Natale preferito?