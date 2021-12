Ce ne siamo innamorati in Beverly Hills 90210, ma non tutti sanno che la casa dei Walsh esiste davvero: dove si trova esattamente

È stata lo sfondo principale di tante scene di Beverly Hills 90210: sapete dove si trova precisamente la casa dei Walsh nella realtà?

Per chi è nato prima dei Millennials, l’immagine della facciata di questa casa è una delle cose più familiari che ci siano. Si tratta della celeberrima casa della famiglia Walsh, al centro delle vicende dello storico telefilm Beverly Hills 90210, dove Jim e Cindy si trasferiscono dal Minneapolis insieme ai figli Brandon e Brenda.

Molti in questi anni avranno pensato che la bellissima casa, sfondo di migliaia di scene della serie cult anni ’90, non esista nella realtà ma non è così. La dimora in stile coloniale ha un indirizzo ben preciso e quei fortunati che hanno fatto un viaggio in California hanno potuto ammirarla dal vivo.

Un’abitazione niente male, che ha rappresentato per anni il sogno di molti fan del gemelli Walsh e dei loro amici Dylan, Kelly, Steve, Andrea, David, ecc. Calda, accogliente ma allo stesso tempo intonata allo stile mondano della California, tutti i suoi ambienti, dalla cucina al salotto, dal giardino alle camere di Brenda e Brandon, hanno conquistato tutti noi.

Diciamocelo, in quegli anni casa Walsh è stata anche un po’ casa nostra! Ma dove si trova in realtà questo ricordo tanto caro?

Beverly Hills 90210, dove si trova di preciso la casa dei Walsh: località e indirizzo

Ebbene, casomai decideste di fare un tour a Los Angeles, non perdetevi l’emozione di vedere da vicino la splendida dimora che ha fatto sognare un’intera generazione. Si trova al 1675 di E Altadena Drive a Altadena, a nord di Pasadena.

Pasadena, più volte nominata nel corso degli episodi della serie, è la 40esima città più popolosa della California ed è un comune della contea di Los Angeles.

Che nostalgia!