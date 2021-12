Il celebre attore ritornerà in scena proprio quei panni: è arrivata finalmente la conferma tanto attesa, adesso non ci sono più dubbi.

Adesso è proprio ufficiale: l’amatissimo e celebre attore ritornerà a vestire proprio i panni che l’hanno reso ancora di più famoso ed apprezzato da tutto il suo pubblico. A darne l’annuncio, è stato proprio il diretto interessato sul suo canale Twitter ufficiale!

Una notizia davvero sensazionale, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha fatto impazzire di gioia tutti i suoi ammiratori. A distanza di anni dall’incredibile successo, il continuo dell’amatissima pellicola si farà. E, a quanto pare, prevede la presenza dei suoi più apprezzati attore. A condividerne questo annuncio pazzesco, pensate, è stato proprio uno dei principali attori del film. È proprio sul suo canale Twitter ufficiale, infatti, che l’amato interprete ha condiviso la pagina iniziale del suo copione. Confermando, quindi, non soltanto il continuo del film, ma anche la sua presenza. Inutile raccontarvi la reazione del suo pubblico. Appena appresa la fantastica notizia, sono stati davvero in tantissimi a riversarsi sotto il post in questione e ad esprimere il loro consenso. Scopriamo qualche dettaglio in più.

Il celebre attore ritornerà in scena con quei panni: splendido annuncio, è arrivata la conferma

È proprio sul suo canale social ufficiale che l’amatissimo attore non ha potuto fare a meno di condividere la notizia che tutti i suoi ammiratori aspettavano da tempo: ritornerà a vestire i panni di un famoso personaggio che lo ha reso amatissimo! Uscito in tutte le sale cinematografiche nel lontano 2012, la pellicola ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Tanto è vero che nel 2015 non soltanto è uscito il sequel, ma qualche giorno fa è stato confermato anche il terzo e, molto probabilmente, ultimo capitolo!

Anche voi speravate che Magic Mike potesse ritornare a fare compagnia il suo pubblico? Ebbene: siete state accontentate! Come annunciato dal mitico Channing Tatum, la squadra è già pronta per lo studio del copione. Al momento, sia chiaro, non sappiamo quando verrà pubblicato. Una cosa, però, è certa ‘Magic Mike – last dance’ riscuoterà un successo impressionante.

Noi non vediamo l’ora di saperne di più, voi?