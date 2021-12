Chi condurrà Striscia la Notizia questa sera? Colpo di scena, arriva una coppia super inedita dietro il bancone del tg satirico più famoso della tv.

Ci siamo! Manca davvero poco al ritorno di Ezio Greggio e Enzo Iacchetti dietro al bancone di Striscia la Notizia. La storia coppia di conduttori prenderà il posto di Sergio Friscia e Sergio Lipari a partire da lunedì 13 dicembre: i due comici hanno presentato il tg satirico dal 3 novembre. Prima di rivedere la mitica coppia Greggio – Iacchetti, però, ci sarà un’incredibile sorpresa per il pubblico.

La puntata di questa sera, venerdì 10 dicembre 2021, sarà infatti condotta da una coppia super inedita! Lui è già stato alla conduzione di Striscia, mentre per lei è la prima volta in assoluto: curiosi di scoprire di chi stiamo parlando?

LEGGI ANCHE —->Senza trucco e luci: forse non avete mai visto le Veline di Striscia la Notizia così

Striscia la Notizia, chi condurrà la puntata di questa sera? Clamorosa novità

Una coppia d’eccezione alla conduzione di Striscia la Notizia! Accadrà questa sera, 10 dicembre, quando dietro il bancone più famoso di Italia troveremo due conduttori super inediti. O meglio, lui ha già vestito i panni di presentatore dello show, ma per lei è la primissima volta. Da chi è formata la misteriosa coppia?

Da Alessandro Siani e Diletta Leotta! L’annuncio è arrivato con un video, pubblicato sui canali social della trasmissione di Canale 5. Un video nel quale la conduttrice chiama Alessandro, spiegando di voler portare un regalo a Sergio Friscia e Sergio Lipari e di volersi recare di persona: “Tu conosci qualcuno per farmi entrare a Striscia”?. “Ti faccio sapere”, è la risposta del napoletano, che di recente ha condotto la trasmissione con Vanessa Incontrada. Un botta e risposta che promette scintille: questa sera saranno proprio loro due a condurre la puntata!

LEGGI ANCHE —–>Da Non è la Rai a velina di Striscia la Notizia: successo impressionante, ma cosa fa oggi? Ha cambiato vita!

E proprio Alessandro Siani e Diletta Leotta sono i protagonisti di Chi ha incastrato Babbo Natale?, il nuovo film di Siani, in cui, oltre alla Leotta, ci sono Christian De Sica e Angela Finocchiaro. Un film per tutta la famiglia, da non perdere: appuntamento al cinema dal 16 dicembre.