Chi è Baltimora, vincitore di X Factor 2021: età, vero nome, Instagram e curiosità sul giovane cantante che ha trionfato.

Un finale col botto per X Factor 2021. Una puntata in cui le emozioni non sono mancate: dal ritorno dei Maneskin, a quattro anni dal loro debutto proprio nel talent show, all’arrivo sul palco dei Colplay, super ospiti della finalissima. Poi, alla fine, l’annuncio tanto atteso: è Baltimora a vincere questa edizione di X Factor!

Il giovane cantante, del team di Hell Raton, ha battuto nel duello finale gIANMARIA, all’anagrafe Gianmaria Volpato, della squadra di Emma Marrone. Al terzo posto i Bengala Fire, guidati da Manuel Agnelli. Ma siete curiosi di sapere qualcosa in più sul vincitore di questa straordinaria edizione del talent show? Siete nel posto giusto.

X Factor 2021, ha vinto Baltimora: tutto quello che c’è da sapere su di lui

Baltimora ha vinto X Factor 2021! Dopo Casadilego nel 2020, è ancora una volta un concorrente del roster di Hell Raton a salire sul gradino più alto del pubblico. A decretare il vincitore è stato il pubblico da casa, che è rimasto incantato dalla voce e dal talento del giovane cantante. È lui il vincitore della quindicesima edizione del talent show targato Sky. “Dedico questa vittoria a me stesso, a mia madre, a mio padre e a tutte le persone che mi sono state vicino”, dichiara ai giornalisti poco dopo la vittoria, come si legge su Vanity Fair. Ma chi è Baltimora?

Il suo vero nome è Edoardo Spinsante, è originario di Ancona ed ha 20 anni. È uno studente e lavora come produttore musicale. Cantautore, scrive testi per gli altri, ma anche per se stesso: Baltimora è proprio il nome del suo primo testo, da lì nasce il suo nome d’arte. Suona pianoforte e chitarra e, nel suo percorso nel talent, ha puntato molto sui testi e sull’importanza delle parole.

Il suo profilo Instagram è già esploso: al momento ha più di 40 mila followers, pronti a crescere. Voi cosa aspettate a seguirlo?

E voi, siete felici per la vittoria del giovane anconetano o facevate il tifo per un altro concorrente?