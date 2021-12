Conoscete la casa di Alex Belli e Delia Duran? C’è un dettaglio che vi conquisterà: non possono farne assolutamente a meno.

Alex Belli è uno dei protagonisti indiscussi di questa sesta edizione del GF Vip. Entrato a far parte del reality nel corso della sua prima puntata, l’ex attore di Centovetrine si è facilmente conquistato il centro della scena. E, sia chiaro, l’ha fatto non soltanto per il suo rapporto con Soleil Sorge e i diversi confronti con Delia Duran, ma anche per il suo forte e determinato carattere.

Come andrà a finire il percorso di Alex Belli? Appurato che, tra qualche giorno, tutti i Vipponi dovranno decidere cosa fare e scegliere se rimanere nella casa del GF Vip fino a Marzo o abbandonare entro il 13 Dicembre, è possibile che il buon Belli possa aspirare alla vittoria? In attesa di saperlo, siamo andati a spulciare il suo canale Instagram, così come quello di sua moglie, e siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti che ritraggono la sua casa. A tal proposito, l’avete mai vista? Noi si. E siamo rimasti totalmente impressionati per un ‘dettaglio’. Siete pronti a scoprirlo?

La casa di Alex Belli è uno spettacolo: avete notato anche voi quel dettaglio?

Attualmente Alex Belli è uno dei concorrenti del GF Vip, ma avete mai visto la sua casa? Siamo andati a spulciare il suo canale Instagram. E, come dicevamo precedentemente, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti delle quattro mura che condivide con Delia Duran.

Tra qualche istante, vi mostreremo alcuni spazi della casa di Delia Duran ed Alex Belli. Fate attenzione, però: c’è un dettaglio su cui cadranno i vostri occhi. E a cui, a quanto pare, la coppia di coniugi non può assolutamente fare a meno. Siete pronti a scoprire? Ci pensiamo immediatamente:

È proprio questa la prima stanza che vogliamo riproporvi: il soggiorno! Completamente rivestito da parquet chiaro, la stanza si mostra molto grande, tanto da ospitare anche un enorme pianoforte di colore nero. E un alto albero di Natale.

Sia Delia che Alex vantano di una forma fisica davvero pazzesca, ma sapete perché? A quanto pare, la palestra ce l’hanno proprio in caso. E negli scatti riproposti in alto, si vede chiaramente la splendida venezuelana allenarsi.

Infine, non si può fare a meno di posare gli occhi su quest’altro aspetto della casa: l’enorme vetrata che, a quanto pare, si trova nel soggiorno. Insomma, Delia ed Alex vivono in una dimora davvero da sogno. Ma avete notato anche voi quel ‘dettaglio’? I due piccioncini non possono affatto rinunciare all’arte. La loro casa ne è piena! Complimenti!