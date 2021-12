Dopo la partecipazione a Bake Off la sua vita è fortemente cambiata: non immaginereste mai cosa fa oggi dopo il terzo posto, i dettagli.

Sono davvero tantissime le persone che decidono di prendere parte a famosissimi programmi televisivi e, terminate le loro esperienze, vengono catapultati in realtà completamente inedite ed estranea alla vita che conducevano poco prima. È proprio questo quello che è accaduto alla protagonista di questo nostro articolo.

Entrata a far parte del famosissimo programma di Real Time nel corso della sua quinta stagione, la simpaticissima e giovanissima pasticceria amatoriale ha visto cambiare radicalmente la sua vita da un momento all’altro. Seppure, infatti, non sia riuscita ad aggiudicarsi il premio finale, sembrerebbe proprio che sia riuscita ugualmente a realizzare uno dei suoi più grandi sogni. Ecco. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando esattamente? E, soprattutto, cos’è successo subito dopo la sua partecipazione a Bake Off? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel dettaglio. Vi anticipiamo: non l’avreste mai immaginato!

Dopo Bake Off tutto è cambiato: oggi la sua vita è diversa, cosa fa oggi?

La protagonista di questo nostro articolo su Bake Off, amatissimo e seguitissimo programma di Real Time, è proprio lei: Malindi Donvito! Entrata a far parte delprogramma nel corso della sua quinta stagione, la giovanissima venticinquenne non è riuscita ad accaparrarsi il montepremi finale, ma è riuscita ugualmente a salire sul podio, classificandosi al terzo posto. Da quel momento, come dicevamo poco fa, la sua vita è radicalmente cambiata!

Ricordate quando Malindi si è presentata a Bake Off da disoccupata? Ebbene: oggi la sua vita ha assunto tutt’altro sapore. E, da quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che stia vivendo uno dei periodi più splendenti. A quanto pare, infatti, Malindi ha fatto della sua passione un vero e proprio lavoro. Ed, oltre ad essere un volto amatissimo di Bake Off, sembrerebbe che la Donvito sia diventata anche un ‘pastry teacher’. O, perlomeno, è proprio questo che si legge dal suo canale Instagram. Per il resto, poi, tutto è rimasto uguale. Sempre bellissima, Malindi ha conservato la sua passione per i viaggi.

Facevate il tifo per lei a Bake Off?