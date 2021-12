GF Vip, “Stai buttando benzina sul fuoco”: Manila Nazzaro non ci sta, scontro durissimo nella casa più spiata della tv.

Scontri senza fine nella casa del GF Vip. La tensione ormai è alle stelle e le discussioni sono all’ordine del giorno. A rompere l’armonia, ieri, è stata una lite shock tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Una lite che, inaspettatamente, ne ha generate altre tra altre concorrenti.

Due vippone, infatti, hanno discusso animatamente proprio dopo l’acceso scontro tra le due ragazze. Il motivo? L’aver riportato a Soleil alcune frasi dette da altri concorrenti a sua insaputa: “Vai ad aizzare Soleil senza avere nulla di costruttivo, sta buttando benzina sul fuoco!”, ha esclamato Manila Nazzaro. Ecco cosa è successo.

GF Vip, “Stai buttando benzina sul fuoco”: duro scontro tra Manila Nazzaro e Maria Monsé

Clima incandescente tra i vipponi del GF Vip 6. Le discussioni tra i concorrenti non finiscono mai. E, quella nata tra Sophie e Soleil, ha dato vita a una serie di altri piccoli scontri. Come quello tra Manila Nazzaro e Maria Monsé, che si sono affrontate a muso duro in camera da letto. Il motivo? Secondo l’ex Miss Italia, la Monsé ha riportato inutilmente delle cose a Soleil, per mettere ulteriore zizzania tra i concorrenti. “Stai riferendo cose che accadono nell’altra stanza e non è bello, sono cose che Soleil già conosceva, sono tre mesi che sta qui”, spiega Manila, aggiungendo che Maria non aveva alcun intento costruttivo.

La Monsè si difende spiegando di essersi schierata dalla parte di una sua amica, ma Manila precisa: “Se una tua amica ha fatto una stupidaggine, non puoi dire questa cosa”. Ma Maria è di un altro avviso: “Per me lei non ha sbagliato, lei mi ha spiegato cosa è successo. Ho visto un accanimento di un gruppo contro Sole e non mi piace, io anche mi sono sentita vittima di un gruppo e ho avuto accanimento contro di me.”

Insomma, due visioni completamente discordanti, quelle di Manila e Maria. Troveranno un punto d’incontro? Non ci resta che attendere le prossime ore!