Il duro attacco del padre di Sophie dopo che l’italo americana ha deriso la coinquilina dicendole di essersi rifatta troppo.

Dopo tre mesi di alti e bassi, nelle ultime ore è scoppiato di nuovo il putiferio tra Soleil Sophie. Alla base di tutto, il riavvicinamento in corso tra Gianmaria e l’ex tronista: la Sorge ha infatti preso in giro la coppia e ne è nato un litigio molto acceso.

“C’è bisogno di una foto della sezione mobili e soprammobili, nel matrimonio dei comodini siete voi i protagonisti!”, ha detto sarcastica Soleil. A queste parole, Sophie ha subito risposto con altrettanta ironia: “Dai Sole non farmi ridere troppo che dopo perdo l’espressione”.

Ovviamente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha subito replicato: “Tranquilla, sei abbastanza piena di plastica per non smorzare l’espressione”. Parole che certamente hanno irritato la Codegoni. Quest’ultima ha infatti risposto in maniera piccata e i toni si sono inevitabilmente esasperati: “Non mi sento offesa, ho rifatto solo il seno. Anche se fossi di plastica tu non ti puoi permettere di offendere le persone gratuitamente. A differenza tua io non l’ho toccato il viso come te che ti sei stravolta i connotati. Se anche mi fossi rifatta tutta sono problemi miei. Cerchi di umiliare le persone, lo fai con tutti. Buttati tu nella spazzatura, che ti comporti da spazzatura”.

La lite ha fatto discutere molto anche fuori la casa e stavolta è intervenuto perfino il padre di Sophie a difesa della figlia.

GF Vip, il padre di Sophie replica a Soleil: il duro attacco via social

Scossa dallo scontro con la coinquilina, Sophie si è sfogata con Miriana, Jessica e Lulù: “Ero lì per i fatti miei mi urli buttati nell’umido, ma come ti permetti” è stato il suo sfogo.

Vedendo la figlia stare male, Stefano Codegoni è intervenuto sulla questione con un tweet al veleno contro la Sorge: “E comunque è meglio farsi le tette che farsi i mariti delle altre”, ha scritto.

Parole infuocate che hanno scatenato una grande polemica sul web. A coloro che si sono detti in disaccordo con la sua reazione, il signor Codegoni ha risposto:”Mi sono sempre fatto i fatti miei m vederla umiliata e in lacrime e non poterla difendere mi fa andare fuori di testa”.