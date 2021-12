GF Vip, Valeria Marini sbotta: “Non si deve permettere”, cosa è successo nella casa più spiata della tv.

La tensione è alle stelle nella casa del GF Vip. La convivenza dei vipponi è entrata ormai nel vivo e, inevitabilmente, le discussioni sono all’ordine del giorno. Proprio qualche ora fa, due grandi protagoniste di questa edizione se ne sono dette di tutti colori! Ma anche il post lite è stato piuttosto acceso…

Dopo la discussione, infatti, Valeria Marini ha commentato la vicenda, schierandosi dalla parte di una delle concorrenti e criticando duramente il comportamento dell’altra. Scopriamo nei dettagli cosa ha detto la new entry di questa edizione.

LEGGI ANCHE —->GF Vip, Gianmaria scoppia improvvisamente in lacrime: non indovinereste mai il motivo

GF Vip, Valeria Marini sbotta dopo una lite tra due concorrenti: “Vuole far parlare di sé”

Una lite furiosa, quella scoppiata tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni nelle scorse ore. Tutto è nato da una battuta di Soleil, che non è stata affatto gradita dalla sua coinquilina. La Sorge ha definito Sophie “di plastica”, scatenando la reazione di quest’ultima. La discussione è andata avanti per un bel po’, davanti agli occhi del resto della casa. Inevitabilmente, i vipponi hanno detto la propria opinione su quanto accaduto. Da che parte sta Valeria Marini?

Ebbene, la showgirl si è schierata apertamente dalla parte di Sophie, definendo le parole di Soleil gratuite: “Non si offende una persona che non ha fatto niente, lei vuole far parlare di sé”. Parlando in camera con gli altri concorrenti, Valeria esclama: “Sophie siamo tutti dalla tua parte, se l’avesse detto a me la sbranavo“. Parole forti, quelle della Marini, che sembra intenzionata a mettere le cose in chiaro con Soleil: “Io le dirò che non glielo concedo di fare una cosa del genere, perché se glielo si concede una volta poi lo fa sempre. Non si deve permettere!”.

LEGGI ANCHE ——>GF Vip, Alex a Davide: “Mi potevo innamorare anche di te, e allora?”, l’attore lascia tutti senza parole

Insomma, Valeria si è esposta un bel po’ nelle ultime ore. Soleil replicherà? Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà? E voi da che parte state?