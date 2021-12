“Sarai sempre con me”, lutto per Claudia Gerini: il commovente addio dell’attrice all’amata nonna

Doloroso lutto per Claudia Gerini: le parole di addio alla nonna scomparsa in queste ore hanno commosso tutto il popolo del web.

Sono ore tristi queste per l’amatissima attrice Claudia Gerini, volto di tanti film di successo tra i più memorabili del cinema italiano. Sua nonna Emilia si è spenta lasciando un vuoto nel cuore di sua nipote che su Instagram le ha dedicato parole piene di amore.

Nel post pubblicato sul popolare social network, l’attrice romana appare in diversi scatti con sua nonna. Nella didascalia, la dedica alla donna con cui, a quanto pare, aveva un legame profondo: “Sei volata in cielo e lasci amore e ricordi meravigliosi fa’ buon viaggio, sei e sarai sempre con me. Ti voglio ricordare con delle foto dolci e spiritose, come eri tu. Una con i tuoi amati occhiali neri!”.

Tantissimi i like e i commenti di cordoglio da parte dei follower ma anche di tanti colleghi del mondo dello spettacolo. Tra questi, anche quello del suo ex compagno, Federico Zampaglione.

Lutto per Claudia Gerini, anche l’ex le mostra vicinanza

Tra i tanti personaggi famosi che in queste ore stanno esprimendo le loro condoglianze all’attrice, non è mancato il leader dei Tiromancino, Federico Zampaglione, padre di sua figlia Linda.

“Dolce nonna Emilia”, ha scritto il cantante aggiungendo un cuoricino. Ricordiamo che la Gerini ha anche un’altra figlia, Rosa, nata dal matrimonio con l’ex marito e dirigente finanziario Alessandro Enginoli con cui è stata sposata dal 2002 al 2004.

Una bella famiglia allargata che non le dispiacerebbe ingrandire ulteriormente: “Vorrei altri tre figli di quattro o otto anni, solo che ho quasi 50 anni, non ho un marito: mi sono posta il problema, ho pensato che mi piacerebbe prendere un bimbo in affido. Ne ho parlato con le figlie. È importante che siano d’accordo”, ha confessato al settimanale F.

Anche noi di SoloGossip facciamo le più sentite condoglianze a Claudia.