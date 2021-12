La scelta a Uomini e Donne è stata forse ‘affrettata’: la coppia si dice addio

La scelta a “Uomini e Donne” è stata forse un po’ ‘affrettata’, la coppia si dice addio dopo poche settimane: l’annuncio sui social

Nello studio di Maria De Filippi sembravano fatti l’uno per l’altra. Il loro percorso, infatti, è durato molto poco. Il tronista ha deciso di scegliere all’improvviso, uscendo dal programma con la corteggiatrice. Tutti pensavano fossero innamorati e invece lontani dalle telecamere la loro storia d’amore è durata veramente poco. Oggi i due si sono lasciati.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, rottura definitiva per un’amatissima coppia: ormai non ci sono più dubbi

Scelta ‘affrettata’ a Uomini e Donne: la coppia si dice addio

Nel programma televisivo “Uomini e Donne” sono stati protagonisti di una scelta molto ‘affrettata’. Il tronista, dopo una breve conoscenza, ha deciso di uscire dal programma insieme alla corteggiatrice, che ovviamente gli ha detto di sì.

Sembrava un colpo di fulmine, ma in realtà non è andata come previsto. La loro storia d’amore, infatti, lontana dalle telecamere è durata veramente poco. Nonostante la scelta sia stata ‘affrettata’, sono stati più tempo nello studio di “Uomini e Donne” che insieme fuori dal programma.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, telespettatori senza parole: succederà molto presto

I due si sono fidati del cuore, anzi, in particolare della passione. Si sono lasciati travolgere, senza conoscersi abbastanza. Usciti dal programma, hanno scoperto di essere incompatibili ed hanno deciso di prendere due strade differenti. I fan sono rimasti delusi: molti, infatti, contavano su di loro.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, indiscrezione bomba: in arrivo una nuova tronista molto conosciuta

Avete capito di quale coppia stiamo parlando? Di Matteo Fioravanti e Noemi Baratto. I due sono stati protagonisti di recente nella trasmissione televisiva condotta da Maria De Filippi. Il tronista Matteo è stato folgorato dalla bellezza della corteggiatrice Noemi ed ha deciso anzitempo di lasciare il trono, uscendo dal programma con la ragazza di origini campane.

Anche Noemi sembrava molto presa da Matteo ed infatti gli ha detto sì immediatamente. La loro relazione sembrava promettere bene ed invece una volta usciti dal programma sono durati quanto un gatto in tangenziale.

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha annunciato così la fine della loro relazione: “Purtroppo una persona inizia a vedere tutti i lati del carattere solo fuori dal programma senza telecamere e senza terzi che fanno da spettatori. Per me la compatibilità, la comprensione, la capacità di dialogare, l’empatia sono le cose principali che devono caratterizzare una relazione, basarsi solo sull’aspetto fisico non conta”.