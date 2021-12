Dopo Vite al Limite si mostra in tutta la sua bellezza: ora è uno schianto, ma sapete che prima pesava meno di 300 kg, impossibile riconoscerla.

Oggi è tutt’altra persona! Dopo la sua partecipazione a Vite al Limite, la giovanissima paziente del dottor Nowzaradan non soltanto ha ritrovato il sorriso, ma è diventata un vero e proprio schianto. E, sia chiaro, non lo diciamo noi. Piuttosto, ce ne danno ampia conferma tutti gli scatti condivisi sul suo canale Instagram ufficiale.

Prima di mostrarvi com’era prima – e vi assicuriamo che è davvero irriconoscibile – procediamo con ordine. E cerchiamo di capire cosa ha spinto la donna a chiedere aiuto al chirurgo iraniano. Quando è entrata a far parte di Vite al Limite, la paziente aveva soltanto 38 anni, ma era spinta da una fortissima voglia di rinascita. Il suo peso, purtroppo, era di quasi 300 kg. E lei sentiva la necessità non soltanto di chiedere aiuto, ma anche di ritornare in forma. Il suo percorso è stato sensazionale. Seguito alla lettera il programma impostole dal dottor Nowzaradan, la giovane è riuscita a pesare ben 180 kg. E, ad oggi, si mostra in gran forma. Com’era, invece, prima? Guardatela un po’ qui!

Dopo Vite al Limite è diventata uno schianto: eccola com’era prima, irriconoscibile

Aveva soltanto poco più di trent’anni quando Karina Garcia ha scelto di partecipare a Vite al Limite e chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. Il suo peso, nonostante la giovanissima età, era di ben 287 kg. E questo, purtroppo, non le consentiva di svolgere una vita normale.

Ad oggi, la Garcia si mostra in gran forma. E, soprattutto, conferma pienamente che quando si è realmente intenzionati a perseguire un obiettivo, non c’è nulla che possa evitare di raggiungerlo. Pensate, Karina è entrata con un peso di 280 kg e ne è uscita con 100 in meno. Insomma, una trasformazione piuttosto notevole. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima? Oggi è così ed è uno schianto, ma prima? Guardatela qui:

Insomma, è davvero irriconoscibile, non c’è che dire! Con ben 100 kg in più, Karina Garcia ha ripreso in mano le redini della sua vita. E, ad oggi, gode di una forma davvero pazzesca!