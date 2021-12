Uomini e Donne, “In un angolo della mia testa è sempre presente”: Isabella Ricci ammette il suo grande rimpianto

Grande protagonista del trono over, Isabella Ricci confida al Magazine di Uomini e Donne qual è stato per anni il suo maggiore rimpianto.

Il Natale è ormai alle porte e nessun periodo dell’anno più di questo spinge molte persone a fare bilanci e riflessioni sulla propria vita. Un’operazione, per molti, fonte di tristezza e malinconia: i risultati non raggiunti, le persone care che non ci sono più, le situazioni che mutano col tempo.

Leggi anche—->>>Uomini e Donne, Isabella Ricci senza luci e filtri: così com’è al naturale

Tra coloro che fino a qualche tempo fa non avevano un buon rapporto con questa festività, c’è anche uno dei volti di Uomini e Donne, Isabella Ricci. Intervistata dal Magazine del programma, la dama del trono over ha confessato che per anni il Natale ha rappresentato per lei un’occasione che favoriva pensieri tristi.

Primo fra tutti, il fatto di non essere riuscita a diventare madre. Ricorda che, a differenza delle sue amiche, lei non allestiva nemmeno l’albero e desiderava solo “scappare lontano”. Sentendosi sola dopo la fine del suo matrimonio e senza figli, era difficile per lei assaporare la bellezza dell’atmosfera natalizia.

Isabella di Uomini e Donne ritrova la serenità con Fabio nonostante il rammarico di non avere figli

Già da tempo, la Ricci è tornata a vedere questo periodo dell’anno sotto una bella luce ed a maggior ragione ora che, grazie al dating show, ha incontrato Fabio. Con il cavaliere ha intrapreso una relazione che sembra avere le prerogative per durare e, sebbene si porti dentro il rimpianto di aver avuto figli, si è detta entusiasta dell’arrivo del Natale.

Leggi anche—->>>Uomini e Donne, Isabella Ricci: “Ho avuto un tumore”, drammatica confessione

“Di sicuro lo trascorreremo insieme, probabilmente con i suoi figli o con degli amici”, ha fatto sapere a Uomini e Donne Magazine. La dama originaria di Ravenna ha quindi voltato pagina nonostante per lei la mancata genitorialità rappresenti ancora “un rammarico che in un angolo della mia testa è sempre presente”.

“Non intendo ‘ammalarmi’ per il rimpianto di non essere diventata madre, preferisco renderla più bella accogliendo i figli del mio compagno”, ha detto mostrandosi molto contenta della nuova vita che intende costruire insieme a Fabio.

Leggi anche—->>>Uomini e Donne, chi è Fabio: età, lavoro e curiosità sul corteggiatore di Isabella

A voi piace questa nuova coppia nata in trasmissione?