Vuole nascondere il tradimento ma scopre di essere incinta: colpo di scena a Beautiful; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera americana.

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, a partire dal manichino di Hope Logan che è diventato la nuova ossessione di Thomas! Ma tenetevi forte, perché le anticipazioni provenienti dagli Usa promettono colpi di scena ancora più incredibili. E, ovviamente, nuovi tradimenti!

Nascerà un nuovo, incandescente, triangolo che infiammerà la trama della soap opera. Anche perché, dopo il tradimento, la protagonista dell’adulterio scoprirà di essere incinta e non potrà tenere nascosta la notte di passione, come aveva inizialmente deciso di fare col suo amante. Insomma, accadrà l’impensabile. Se non temi spoiler e sei curioso di scoprire cosa succederà, se nel posto giusto!

LEGGI ANCHE —–>Beautiful, la nuova Taylor sta per arrivare: il “dettaglio” non passerà inosservato

Beautiful, anticipazione shock: vuole nascondere il tradimento ma non può perché è incinta!

Tra le puntate di Beautiful negli USA e la messa in onda in Italia trascorrono circa dieci mesi. Ma, grazie alle anticipazioni, possiamo sapere cosa ci aspetta! A Los Angeles sta per scoppiare una vera e propria bomba: un tradimento scottante, anche perché si tratta di un doppio tradimento! Un triangolo che, in realtà, diventa un quadrilatero: Steffy e Liam passeranno di nuovo una notte di passione insieme!

Di conseguenza Liam tradirà Hope e Steffy tradirà Finn, col quale nel frattempo si sposerà. Inizialmente il giovane Spencer e la figlia di Ridge si accorderanno per mantenere il segreto, ma i loro piani saleranno quando Steffy farà una scoperta sconvolgente: è incinta! Chi è quindi il padre del bambino, Liam o Finn?

LEGGI ANCHE —->In Beautiful interpreta Bill Spencer, ma avete mai visto la moglie? Bellissima

Per stabilirlo sarà necessario un test del DNA e, anche in questo caso, accadrà di tutto e di più: i risultati del test saranno manomessi da una persona davvero insospettabile… Insomma, sta per abbattersi un vero e proprio terremoto nelle vite dei protagonisti di Beautiful! Non ci resta che attendere le prossime puntate dell’amatissima soap!