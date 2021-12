Alessandro di Uomini e donne fan di Vasco Rossi: il cantautore lo omaggia sui social in un giorno speciale

Il cavaliere Alessandro di Uomini e donne over è un fan sfegatato di Vasco Rossi: l’artista lo ha omaggiato sui social, con un post speciale.

Uomini e donne è uno dei programmi più amati e seguiti. Maria de Filippi alla conduzione del format, riesce a capire i protagonisti, e dispensa consigli sempre giusti. La scoperta e la diffusione del coronavirus hanno portato a dover apportare diversi cambiamenti.

Il trono over e il trono classico sono stati uniti e ovviamente ci sono alcune ‘regole’ da rispettare e seguire, per evitare contatti. Alessandro, il cavaliere del trono over, ha fin da subito catturato l’attenzione. Il suo rapporto con Pinuccia è altalenante, più volte abbiamo sentito l’uomo dire che per ora, preferisce mantenere solo questo legame di amicizia, anzi, di recente si è parlato di ‘amicizia rafforzata’. Come ormai tutti sapranno, l’uomo è un fan sfegatato di Vasco Rossi. Più di un mese fa, ha ricevuto una bellissima sorpresa dall’artista. Lo ha invitato ad uno dei suoi concerti. A quanto pare, anche il cantautore ha saputo di questa passione del cavaliere di Uomini e donne per la sua musica. Nelle ultime ore, Vasco ha sorpreso ancora una volta tutti, pubblicando un post in cui ha omaggiato Alessandro, in un giorno speciale.

Leggi anche Avete visto chi è tornata a Uomini e Donne? È tra le nuove corteggiatrici, impossibile non notarla

Uomini e donne, Alessandro fan di Vasco Rossi: l’artista lo omaggia sui social con un post speciale

In questi mesi, seguendo Uomini e donne, programma di Maria De Filippi, abbiamo conosciuto Alessandro. Il cavaliere del parterre maschile, ha stretto un legame con Pinuccia, anche se, più volte ha ribadito il fatto che tra di loro c’è solo un rapporto di amicizia.

Leggi anche Uomini e Donne, “La relazione non è andata”: l’annuncio gela i fan, si sono lasciati!

L’uomo ha sempre fatto sapere di avere una forte passione per Vasco Rossi, voce che, a quanto pare, è arrivata anche al cantautore. Più di un mese fa, il cavaliere ha ricevuto una sorpresa, è stato invitato da Vasco, ad uno dei suoi concerti. Nelle ultime ore, però, una nuova sorpresa è arrivata per Alessandro, questa volta, sui social. Avete visto il ‘gesto’ di Vasco Rossi?

L’artista lo ha omaggiato sui social, pubblicando un post in cui è presente un video. Nel video vediamo Alessandro ad Uomini e donne. In basso al post, Vasco ha scritto: “Un abbraccio ad Alessandro, 91 anni… il più ‘Grande’ e il più Simpatico della Combriccola”. A quanto pare, il cantautore ha voluto fare gli auguri al cavaliere, nel giorno del suo compleanno.