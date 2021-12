Amici 21, LDA ottiene il disco d’oro con il brano ‘Quello che fa male’ e lo mostra ai suoi genitori: come ha reagito Gigi D’Alessio.

Domenica è andata in onda una nuova puntata di Amici 21. E’ stata molto difficile, perchè ben tre allievi hanno abbandonato la scuola. Virginia ha perso la sfida, Garrison, il giudice, ha preferito la sua sfidante, Cosmary. Questa scelta ha provocato la rabbia di Alessandra Celentano.

Tommaso ha perso contro Crytical e Guido, è stato sostituito dalla sua maestra, non ritenendolo adatto a stare nella scuola di Amici. Ma anche le sorprese non sono mancate. In particolare per LDA, allievo di Rudy Zerbi, che ha ottenuto il disco d’oro per il brano ‘Quello che fa male‘. Rudy ha voluto che Anna Pettinelli, aprisse il pacco per mostrarlo al cantante. Sappiamo, infatti, che i due professori hanno pensieri diversi su LDA e spesso si scontrano. Per festeggiare il disco d’oro, è stata organizzata una festa a sorpresa. Durante la festa, il cantante si è allontanato per alcuni minuti per chiamare i suoi genitori. Come ha reagito Gigi D’Alessio?

Amici 21, LDA telefona a Gigi D’Alessio: la reazione dell’artista al disco d’oro

LDA è stato il primo allievo ad ottenere il primo disco d’oro. Il brano Quello che fa male è stato ascoltatissimo e gli ha permesso di raggiungere questo traguardo. A consegnare il disco è stata Anna Pettinelli, sotto incalzare di Rudy Zerbi, in puntata.

Rudy ha chiesto questo, perchè Anna ha sempre detto che la scrittura di LDA è molto banale e che lui è molto neomelodico, tanto da metterlo più volte in sfida. Per festeggiare questo traguardo, è stata organizzata una festa a sorpresa. Durante la festa, l’allievo di Zerbi si è allontanato per alcuni minuti per chiamare i suoi genitori. Sappiamo che l’allievo è il figlio del grande Gigi D’Alessio: ma come avrà reagito quest’ultimo?

Appena è partita la chiamata, Gigi ha detto: “Guagliò.. è arrivato il disco d’oro“, quando lo ha visto, e in sottofondo c’erano tante voci, molto animate, tutti erano molto felici per questo traguardo dell’allievo. Subito dopo, LDA ha chiamato sua madre, anche la donna ha fatto notare la sua felicità per il Disco d’oro di suo figlio e si è complimentata con lui.