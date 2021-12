Anticipazioni della puntata di Domenica In del 12 Dicembre: l’appuntamento verrà dedicato completamente all’amore, ospiti impressionanti.

Una nuova Domenica è pronto a fare capitolino nelle nostre vite. E una nuova puntata di Domenica In è pronta ad essere trasmessa nelle case di ciascuno di noi. Mancano ancora pochissimi giorni alle festività natalizie, eppure Mara Venier non può assolutamente fare a meno di fare compagnia il suo amatissimo pubblico con degli appuntamenti davvero imperdibili.

A partire dalle ore 14:00, in contemporanea con una nuova ed imperdibile puntata di Amici, Mara Venier sarà in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi in Roma. Ed accompagnerà il suo amatissimo pubblico con una puntata ad hoc di Domenica In. Gli ospiti scelti per quest’oggi, vi assicuriamo, sono davvero straordinari. E ciascuno di loro avrà qualcosa da raccontare alla padrona di casa. Ecco. Siete pronti a scoprire chi saranno? E, soprattutto, chi renderà questa puntata di Domenica In davvero indimenticabile? Ci pensiamo immediatamente. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni della puntata di Domenica In del 12 Dicembre.

Domenica In del 12 Dicembre, le anticipazioni e gli ospiti: incredibile

A quanto pare, sembrerebbe proprio che la puntata di quest’oggi 12 Dicembre di Domenica In sarà una puntata che si aprirà in modo completamente insolito. E, soprattutto, con una tematica che ci sta a cuore: l’amore. In studio, da quanto si legge dalle anticipazioni trapelate da Tv Blog, ci sarà Shel Shapiro, che intonerà la sua nuova canzone ‘Le leggenda dell’amore perduto’.

Ovviamente, le sorprese non sono affatto finite qui. Oltre a Shel Shapiro, tantissimi altri ospiti si alterneranno nello studio televisivo di Domenica In. Scopriamoli insieme:

La parentesi dedicata a Ballando con le stelle, ovviamente, non può assolutamente mancare. Anche quest’oggi,infatti, si discuterà della semifinale andata in onda qualche ora fa. E dei finalisti che sono riusciti a guadagnarsi la puntata finale. Chi vincerà seconda voi?;

Gina Lollobrigida: l’amatissima attrice ritornerà nello studio insieme al suo avvocato e porterà luce sul caso che la riguarda;

Massimo Ranieri: il cantante partenopeo si lascerà andare ad una toccante intervista con la padrone di casa;

Infine, un parterre tutto al femminile: Ornella Vanoni, Luisa Ranieri, Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Diana Del Bufalo e Sabrina Impacciatore. Le famosissime ed amatissima attrici presenteranno il film ‘7 donne e un mistero’.

Ovviamente, infine, non può assolutamente mancare il gioco del Musichiere. E i suoi protagonisti.