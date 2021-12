Le anticipazioni della puntata di Verissimo di Domenica 12 Dicembre prevedono una puntata ricca di ospiti: ci saranno anche loro.

Nuova edizione di Verissimo e nuove ed incredibili novità! Oltre al fatto che, per la prima volta in assoluto, lo show di Silvia Toffanin non va in onda soltanto il Sabato, come consueto, ma anche la Domenica pomeriggio, c’è da dire che, mai come quest’anno, la conduttrice sta accogliendo nel suo studio ospiti del tutto inediti.

Così come la puntata di ieri, anche l’appuntamento di Domenica 12 Dicembre non soltanto sarà ricco di personaggi amatissimi della televisione italiana, ma anche di coloro che, per la prima volta in assoluto, saranno ospiti di Verissimo. Avete letto proprio bene, si! Da quanto si legge dalle anticipazioni, infatti, nel corso dell’appuntamento di quest’oggi di Verissimo non solo Silvia Toffanin accoglierà conduttori amatissimi e conosciutissimi, ma anche coppie del tutto inedite, ma che ugualmente sono amati dal pubblico italiano. Le nostre parole vi hanno incuriosito abbastanza? Ebbene. Scopriamo insieme ogni cosa.

Verissimo del 12 Dicembre, le anticipazioni: ospiti imperdibili, chi saranno

Se non sapete come trascorrere questa Domenica pomeriggio, sappiate che c’è una puntata di Verissimo pronta a farvi compagnia. Le anticipazioni che abbiamo a disposizione, infatti, ci fanno chiaramente intendere che l’appuntamento di quest’oggi, 12 Dicembre, sarà letteralmente imperdibile. Siete pronti a scoprire ogni cosa?

Se siete curiosi di sapere gli ospiti della puntata di Verissimo del 12 Dicembre, proseguite nella lettura:

Gerry Scotti: vero e proprio ‘must’ degli studi televisivi di Verissimo, l’amatissimo conduttore si racconterà alla padrona di casa. Tra pochissimo al timone di una ‘nuova’ formula di Caduta Libera, la colonna portante del programma svelerà qualche piccola ‘chicca’ in più sul quiz;

vero e proprio ‘must’ degli studi televisivi di Verissimo, l’amatissimo conduttore si racconterà alla padrona di casa. Tra pochissimo al timone di una ‘nuova’ formula di Caduta Libera, la colonna portante del programma svelerà qualche piccola ‘chicca’ in più sul quiz; Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti: Striscia la Notizia ritorna ad avere al suo timone gli amatissimi conduttori. A partire da Lunedì 13 Dicembre, infatti, la coppia ritornerà dietro al famoso bancone di Canale 5;

Striscia la Notizia ritorna ad avere al suo timone gli amatissimi conduttori. A partire da Lunedì 13 Dicembre, infatti, la coppia ritornerà dietro al famoso bancone di Canale 5; Elettra Lamborghini: a distanza di un anno dalle sue nozze, la cantante si racconterà tra musica e vita privata;

a distanza di un anno dalle sue nozze, la cantante si racconterà tra musica e vita privata; Francesco Facchinetti e suo padre Roby;

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti: per la prima volta in assoluto, ci saranno anche loro.

Insomma, ne vedremo davvero belle.