Questa bambina in foto è oggi un’attrice famosissima: a breve la rivedremo nel film di successo, il terzo per l’esattezza.

In questo scatto è fotografata un’attrice molto amata. Qui era solo una bambina ed è stata lei a pubblicare la foto, per ringraziare tutti coloro che hanno avuto un pensiero nel giorno del suo compleanno.

Vi abbiamo già detto che, a breve, fra pochissimi giorni, la rivedremo in un film di successo, il terzo per l’esattezza, che uscirà, sembrerebbe, in Italia, il 15 dicembre. La sua carriera è, però, iniziata come modella e come ballerina, per poi raggiungere il successo grazie a film Disney. Forse, non tutti lo sanno, ma l’attrice, prima ancora di intraprendere la strada della recitazione, ha iniziato la carriera musicale, registrando canzoni in modo indipendente. Osservando lo scatto da bambina, la riconoscete? Vi sveliamo che, non è cambiata, è praticamente uguale.

Leggi anche E’ la figlia dell’amatissima attrice: la somiglianza è impressionante, sembrano gemelle

In questo scatto è una bambina, oggi l’attrice è molto famosa: a breve la rivedremo in un film di successo

L’attrice, in questo scatto, era una bambina. E’ stata lei a pubblicarlo, sul suo canale social, seguito da 112 milioni di follower. Ha voluto ringraziare coloro che hanno avuto un pensiero per lei, nel giorno del suo compleanno. Osservando la foto, la riconoscete?

Leggi anche Si allarga la famiglia di Grey’s Anatomy: l’attrice è diventata mamma due mesi fa, solo adesso arriva l’annuncio

Oggi è una vera e propria star, nonostante la giovane età. Ha 25 anni. Ha cominciato a lavorare come modella e ballerina e prima ancora di intraprendere la strada della recitazione, si è cimentata nel mondo della musica, registrando alcuni singoli in modo indipendente. A breve, vi abbiamo svelato che, la rivedremo in un film di successo. La rivedremo, perchè ha già interpretato questo personaggio, nei primi due film, e questo è il terzo. Osservando la foto e dopo gli indizi che vi abbiamo qui lasciato, avete capito chi è l’attrice in foto?

E’ la bellissima e bravissima Zendaya, attrice statunitense che a breve rivedremo nel film Spider Man: No Way Home, nei panni di Michelle, al fianco di Tom Holland. Il suo esordio cinematografico è arrivato proprio con Spider Man: Homecoming, nel 2016. Adesso, guardando la foto da piccola, l’avreste riconosciuta? L’attrice non sembra molto diversa da allora, i tratti sono praticamente rimasti uguali.